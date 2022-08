Schepen Dirk Ampoorter hekelt de houding van inwoners op Facebook: “Vragen over de wegenwerken? Bel of mail me gerust”

De grote wegenwerken die Koekelare vorig jaar aankondigde: vernieuwing van de Oostmeetstraat, Catstraat en Lekestraat zijn na het bouwverlof van start gegaan. Koekelaars schepen Dirk Ampoorter vindt het spijtig dat er nog zo weinig zoals vroeger naar het gemeentehuis wordt gekomen om iets te vragen. “Ik ben hier nochtans elke dag beschikbaar voor een gesprek.”

Zoals dat vaak het geval is bij wegenwerken, gaan ook deze gepaard met de nodige weeën en kritiek – al dan niet terecht – van mensen op Facebook. “Maar je kan geen eieren bakken zonder schalen te breken”, benadrukt schepen van openbare Dirk Ampoorter (Vooruit), die de werken dagelijks opvolgt en overleg pleegt met de aannemer. Je mag hem ook altijd mailen of bellen indien je als inwoner met een penibele vraag zit in verband met die werken, want de heraanleg zal een kleine twee jaar duren.

Schrik

“Je zou schrik hebben wanneer je op Facebook – blijkbaar het nieuwe communicatiemiddel voor velen om kritiek te spuwen – kijkt. Meer zelfs: een mens zou er ziek van worden”, aldus Ampoorter.

“Er werd een signalisatieplan opgemaakt en sinds het begin van de werken hebben we dat plan al tweemaal verfijnd, wat de vrachtwagens en de handelszaken op De Mokker betreft. Het staat zelfs aangeduid als je van richting Leke komt, tot waar je links of rechts moet afdraaien. Maar niet alle verkeersborden zijn voorradig, dus hebben we er laten bijmaken”, stelt schepen Ampoorter. “De winkels op De Mokker zijn bereikbaar. De vrachtwagens die naar de KMO-zone moeten, moeten omrijden via Moere.”

"We gaan zelfs de Pottebezemstraat enkele richting maken voor wie van Koekelare centrum via de Brugse Heirweg naar het centrum van De Mokker rijdt. Wie van De Mokker naar het centrum Koekelare moet, zal moeten omrijden via de Asstraat. Ook de snelheid gaan we aanpassen van 70 per uur naar 50 per uur. Ik kijk ook al uit naar de kermisweek en de organisatie van de koers, want dan moeten we opnieuw tijdelijk aanpassingen doorvoeren. Dat komt ook omdat de werken op het belangrijke kruispunt van De Pluim waar de pomp staat, moeten starten. Eens die werken klaar zijn, zal alles een stuk vlotter verlopen en zullen de werken per 50 meter uitgevoerd worden, wat de hinder deels zal beperken", besluit Koekelaars schepen.

Het gaat om een traject van maar liefst 2,6 kilometer, met een totale kostprijs geraamd op 9 miljoen euro. (EV)