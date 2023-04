Schepen Björn Anseeuw laat werken Vlaamse overheid stil leggen: “Wegversmalling? Over mijn lijk!”

Er komt geen wegversmalling op het einde van de Verenigde Natiënlaan en het Vuurkruisenplein in Oostende. Er waren al voorbereidende werken gebeurd maar dat is niet naar de zin van de stad. “De wegversmalling is nergens voor nodig en men creëert een nieuw probleem”, luidt het.

Wie de voorbije weken de stad binnen reed via de Verenigde Natiënlaan kon er niet naast kijken: er was een wegversmalling gepland die met belijning op het wegdek zou aangebracht worden. Op het stuk tussen de Ravelijnstraat (Blauwe Ruiten) en het Vuurkruisenplein (aan het stadhuis) zijn zelfs al twee pijlen op het wegdek aangebracht om de automobilisten naar rechts te doen opschuiven. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties waarbij er onduidelijkheid is bij de chauffeurs omdat ook de belijning niet ondersteund wordt door verkeersborden. Dichterbij en op het Vuurkruisenplein zelf maken stippellijnen duidelijk waar men straks de definitieve lijnen wil trekken. Het geplande tracé voorziet een rijstrook op het einde van de Verenigde Natiëlaan en één rijstrook op de rotonde aan het stadhuis, terwijl dat er nu twee zijn.

Pot verf

Op het stadhuis is schepen voor mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA) niet te spreken over de werken. “De geplande versmalling betekent dat de capaciteit van het rondpunt sterk zou verminderen, terwijl daar op vandaag geen enkel probleem is op het vlak van verkeersveiligheid. Concreet zou dat betekenen dat naar Oostende komen op drukke dagen nog moeilijker zou worden. Ik heb me verzet en aan het Agentschap Wegen en Verkeer duidelijk gemaakt dat we de stad niet gaan afsluiten met belijning die geen enkele meerwaarde heeft. Op het Vuurkruisenplein wordt vaak aangeschoven. Dat gebeurt nu met twee wegen naast elkaar. Als mensen naar Oostende willen komen dan moet dat op een vlotte manier kunnen. Dan moet het agentschap daar met een pot verf geen stokken in de wielen komen steken.”

Al tweede keer

Het is niet de eerste keer dat het Agentschap Wegen en Verkeer met maatregelen komt waar niemand van af weet. Begin maart werd al de snelheid op het einde van de A10 autosnelweg gevoelig verlaagd met nieuwe borden. Daardoor gold plots een snelheid van 50 km per uur op het laatste stuk snelweg, op het stuk voor de fietsersbrug. “Zonder ons advies en met nul communicatie daarrond. Het resultaat van een overijverige ambtenaar bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Ik heb hen gevraagd om het in de toekomst anders aan te pakken”, zei Anseeuw begin maart. De week nadien werden de borden alweer verwijderd. Maar nauwelijks een maand later was het opnieuw prijs met een furieuze reactie van de schepen tot gevolg. “Op veel andere vlakken, zoals bijvoorbeeld rond veilige schoolomgevingen, werken we wel erg goed samen”, zegt Björn Anseeuw. “Het is de gewoonte dat als er iets gebeurt op het grondgebied van de stad dat de afspraken er komen in overleg. Dat is hier niet gebeurd. Ze proberen een probleem op te lossen dat er niet is en creëren een nieuw probleem. De belijning komt er niet, over mijn lijk.”