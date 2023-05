Rotonde Panorama in Kortrijk afgesloten voor verkeer op woensdag 24 mei

Woensdag 24 mei is rotonde Panorama in Kortrijk afgesloten om de toplaag te asfalteren. Hierdoor wordt alle verkeer (auto’s en fietsers, red.) in beide richtingen omgeleid via de Sint-Sebastiaanslaan en Monseigneur de Haernelaan.

Vanaf donderdag 25 mei geldt tot eind juni terug éénrichtingsverkeer vanaf de Minister Tacklaan richting Aalbeeksesteenweg. In de omgekeerde richting wordt een omleiding voorzien via de Monseigneur de Haernelaan en Sint-Sebastiaanslaan. Ook de lijnbussen zullen deze omleiding volgen.

In de loop van juni sluit de aannemer de rotonde nog eens af om de markeringen aan te brengen. Deze werken kaderen in het Stationsproject.