Rotonde Kortrijkstraat-Bekaertstraat in Zwevegem vanaf 24 oktober afgesloten

Vanaf maandag 24 oktober is de rotonde aan de Kortrijkstraat-Bekaertstraat in Zwevegem afgesloten. De rotonde zal ook verdwijnen.

De omvangrijke rioleringswerken in de Kortrijkstraat in Zwevegem zitten mooi op schema. De werken verlopen in samenwerking met Aquafin.

Vanaf maandag 24 oktober zal de rotonde aan het kruispunt Kortrijkstraat-Bekaertstraat afgesloten worden voor het verkeer. Volgens schepen van Openbare Werken Marc Desloovere zal de rotonde ook verdwijnen en vervangen worden door een kruispunt met vrij liggende fietspaden.

Omleiding

Uiteraard is er een omleiding voorzien. “Het gemotoriseerd verkeer kan zijn weg verder zetten via de Harelbeekstraat en de Hinnestraat. Het zwaar wegverkeer dat niet in het centrum van de gemeente moet zijn, wordt nog steeds afgeleid via de N391 of de Kanaalweg”, aldus de schepen.

Zoals gezegd schieten de werken goed op. “Fase 1a, het stuk tussen de Kwadepoelstraat en de inrit van het warenhuis Delhaize, is afgewerkt tot op de onderlaag van het wegdek. Zo kan men het warenhuis bereiken via de Lindelaan en de Kwadepoelstraat. Ook de voetpaden werden in die zone al afgewerkt”, zegt schepen Desloovere.

Tegelijk met fase 1b, wat loopt tussen Delhaize en de Bekaertstraat, is aannemer Persyn bezig aan het gedeelte tussen de Kwadepoelstraat en de kerk. De schepen hoopt dit deel opnieuw te kunnen openstellen begin december.

(GV/ Foto GV)