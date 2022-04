Rotonde aan Guynemer wordt fietsvriendelijker

Het lokaal bestuur van de gemeente Langemark-Poelkapelle en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) willen de rotonde aan het Guynemermonument in Poelkapelle fietsvriendelijker maken. Het oudercomité van vrije basisschool De Ooievaar was al langer pleitbezorger voor de veiligheid van de kinderen.

De planning ligt klaar van het Agentschap Wegen en Verkeer om de rotonde aan het Guynemermonument verkeersveiliger en de dode hoek onmogelijk te maken. Tijdens een infomoment kwam Franco Verschueren van AWV dinsdagavond de werken toelichten. Het Guynemerplein, komende van het standbeeld, wordt afgesloten. Het tankmonument wordt verplaatst.

Eén van de belangrijkste pijnpunten voor sommige buurtbewoners zijn de uitritten van de garages van het appartement Cigogne. Als het verkeersreglement strikt wordt toegepast, kan Luc Fieuw met zijn auto de garage niet uit. Het is verboden over de geschilderde middenberm uit te draaien. Tijdens het manoeuvre is het voor de bestuurder uit de doppen kijken. Daar zal schepen Jean-Marie Callewaert samen met AWB ter plekke gaan om te zien wat mogelijk is.

Voetgangersdrukknop

Schepen Callewaert vindt dat iedere weggebruiker met de nodige alertheid de verkeerssituatie moet inschatten. Schooldirecteur Luc Vanbeselaere pleitte voor gematigdheid om dat van schoolkinderen te verwachten. De ingreep van AWB maakt dat fietsers bijna afgescheiden van vrachtwagens rijden door het aanleggen van verkeerseilanden.

De schepen ziet minder een probleem als vrachtwagens een rondje extra moeten draaien om een bocht te kunnen nemen voor een bepaalde richting. “Dat gebeurt nu al.”

Tijdens het infomoment waren voorstellen om de fietssuggestiestroken in de Brugseweg te verlengen tot aan de Oude Bosweg. Men vroeg een veiliger oversteek met lichten met een voetgangersdrukknop ter hoogte van het Oud Gemeentehuis/Kerk. De fietssuggestiestroken richting kerk wilde men langs beide zijden even lang. De zebrapaden wilde men dichter van de rotonde.

AWB verzamelde de telgegevens van het aantal bewegingen. Volgens Franco Verschueren spreken we over een secundaire weg waarbij “de druk al bij al meevalt”. (PCO)