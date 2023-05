Rioleringswerken Nieuwpoortsesteenweg aan Oostendse luchthaven liggen stil: terrein opgenomen als no-regretzone voor PFAS

Sinds enkele maanden worden in opdracht van Aquafin en Farys rioleringswerken uitgevoerd in de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende, ter hoogte van de luchthaven. Deze werken liggen ondertussen stil tot minstens midden augustus.

Sinds 13 maart is het luchthaventerrein immers opgenomen als no-regretzone voor PFAS. Dit heeft zo zijn gevolgen voor het grondverzet, waarvoor een conform goedgekeurd technisch verslag beschikbaar moet zijn, en voor de grondwaterverlaging, waar de juiste vergunningen voor nodig zijn.

Voor de werken van start gingen, beschikten de opdrachtgevers over een technisch verslag uit 2021. In dit technisch verslag was nog geen sprake van PFAS. Ook hadden ze een bemalingsvergunning. Begin 2023 werd een nieuwe bemalingsvergunning aangevraagd omdat er grotere debieten werden opgepompt dan ingeschat en vergund. Deze vergunning werd toegekend, maar onmiddellijk niet-uitvoerbaar verklaard omdat in de stalen van het bemalingswater PFAS was aangetroffen. Hierdoor moesten nieuwe toelatingen worden aangevraagd.

Bijkomende grondanalyses

Aquafin en Farys lieten begin april bijkomende grondanalyses uitvoeren om te testen op de aanwezigheid van PFAS. Verder werd nagegaan tot op welke diepte PFAS aanwezig is in de bodem. Grond waarin PFAS namelijk aanwezig is, moet worden afgevoerd en gereinigd. Gronden die geen PFAS bevatten, kunnen dan weer gebruikt worden om sleuven aan te vullen. Zolang hier geen duidelijkheid over is, mag en zal er niet worden voortgewerkt.

Sanering grondwater nodig

Omdat rioolbuizen in een droge sleuf moeten worden gelegd, is het nodig om het grondwater te verlagen. Doordat in de stalen van het grondwater PFAS werd gevonden, moet het opgepompte grondwater worden gesaneerd. Na behandeling voldoet het grondwater aan de normen om te lozen. Voor de saneringsinstallatie is een aparte vergunning nodig. Deze wordt momenteel aangevraagd.

Wanneer herstart werken?

Normaal gezien hadden de werken in mei een nieuwe fase moeten ingaan. Dit is nu uiteraard niet mogelijk. Om veilig en conform de regels te kunnen werken, wordt er vooraf grondig gecontroleerd en advies ingewonnen. Zodra aan alle regels is voldaan, vatten de werkzaamheden opnieuw aan.

Tot dan kan het verkeer op de Nieuwpoortsesteenweg door in beide richtingen. Fietsers die in de richting van Oostende rijden, gebruiken het nieuwe fietspad dat nog in onderlaag asfalt ligt.