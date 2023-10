Rijrichting wordt gewijzigd in de Nieuwstraat in Deerlijk

In het kader van de lopende werken in de Sint-Rochusstraat in Deerlijk heeft het gemeentebestuur beslist om de rijrichting tijdelijk te wijzigen in de Nieuwstraat. Een ingreep waarop veel handelaars en Unizo al een tijdje aandrongen.

Sinds maandag 5 oktober is aannemer Vanden Buverie bezig met de heraanleg van de Sint-Rochusstraat. Die straat verandert in een fietsstraat. De werken voor die transformatie zullen duren tot 31 oktober en tijdens de werkzaamheden is de Sint-Rochusstraat onbereikbaar voor alle verkeer. Er waren verschillende wegomleidingen voorzien, maar niettemin zorgde de gewijzigde situatie tijdens de jongste anderhalve week voor chaotische verkeerstoestanden in het centrum van de gemeente. Heel wat auto- en vrachtwagenbestuurders reden zich vast en op een min of meer vlotte manier de winkelstraten bereiken en verlaten was een waar huzarenwerkje.

Klachten

Het regende op sociale media klachten over de slechte timing van de werken en vanuit verschillende hoeken werd geopperd om de rijrichting in de Nieuwstraat te wijzigen. Het gemeentebestuur is hierop ingegaan. Sinds woensdagnamiddag is de nieuwe regeling van kracht.

Dit betekent dat het verkeer dat uit de Vichtesteenweg komt via de Schoolstraat de Nieuwstraat mag inrijden. Het verkeer in de Hoogstraat mag de Nieuwstraat niet meer inrijden en moet een ommetje maken via het Kerkplein, de Commandant Edmond Ameyestraat of de Rodenbachstraat.