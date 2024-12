Rijksweg twee dagen lang in beide richtingen afgesloten ter hoogte van brug over E403

De brug over de E403 ter hoogte van het op- en afrittencomplex Roeselare-Rumbeke (nr. 6) wordt hersteld sinds 7 oktober. Voor een volgende fase in de werken wordt de Rijksweg in beide richtingen volledig afgesloten van woensdag 11 december 19 uur tot vrijdag 13 december 5 uur.

Sinds 7 oktober herstelt het Agentschap Wegen en Verkeer de brug van de Rijksweg (N36) over de E403 in Rumbeke (Roeselare), op de grens met Izegem. Die brug is flink beschadigd na een aanrijding enkele jaren geleden. Als alles volgens plan verloopt, duren de werken zo’n twee maanden. Tijdens de werken rijdt het verkeer op de E403 in beide richtingen over versmalde rijstroken. Op het einde van de werken wordt de Rijksweg (N36) op de brug gedurende één dag volledig afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Tijdens de werken is op de N36 richting Roeselare slechts één rijstrook beschikbaar.

Deze week zal de hinder nog ietsje groter zijn. De Rijksweg zal vanaf woensdag 11 december om 19 uur in beide richtingen afgesloten zijn. Fietsers kunnen wel nog door. Gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding. Het verkeer van Izegem naar Roeselare of Kortrijk rijdt via het op- en afrittencomplex Roeselare-Izegem (nr. 7 op E403). Het verkeer van Roeselare naar Izegem en Brugge rijdt door tot aan het knooppunt met de A19 in Moorsele. Hier rijdt het verkeer via twee lussen van het knooppunt en rijdt zo via de E403 terug richting Brugge.

De werken zouden tegen 20 december volledig afgewerkt moeten zijn.