Rijksweg tussen rotondes Leenstraat en Meensesteenweg in Izegem woensdag en donderdag helemaal afgesloten

Op de N36, waar werken aan de gang zijn, is momenteel verkeer mogelijk vanuit de richting Lendelede/Harelbeke naar Roeselare. De komende twee dagen zal het ene rijvak niet kunnen gebruikt worden. Iedereen zal dus de omleiding via Meensesteenweg, Kokelarestraat en Leenstraat moeten volgen. Of een andere weg kiezen…

Stad Izegem werd net op de hoogte gebracht. “Agentschap Wegen en Verkeer liet ons weten dat de N36 woensdag en donderdag 13 maart in beide richtingen afgesloten wordt tussen de rotondes Meensesteenweg en Leenstraat. Alle wegverkeer moet tijdens die twee dagen de omleiding volgen die al van toepassing was voor het verkeer van Roeselare naar Harelbeke, namelijk via de Leenstraat, Kokelarestraat en Meensesteenweg, het verkeer uit de omgekeerde richting volgt uiteraard de omgekeerde weg. Ter hoogte van de verkeerssluis in de Leenstraat staan ondertussen ook al verkeerslichten om de verkeersdrukte mee te regelen.

Fietsers zullen op beide dagen ook in beide richtingen geen hinder ondervinden, die kunnen gewoon hun weg verder zetten op het stuk van de Rijksweg waar men aan het werken is.

Momenteel is men bezig aan de tweede van vier fases. Ook het tracé tussen de rotondes Meensesteenweg en Kortrijksestraat moet dan nog aangepakt worden. De werken zullen zeker tot de zomer duren.