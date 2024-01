Rijksweg in Izegem krijgt afgescheiden fietspaden en nieuw wegdek

Het Agentschap Wegen & Verkeer gaat de Rijksweg N36 tussen de rotonde aan Top Interieur en de grens met Lendelede in verschillende fases aanpakken. Het gaat niet alleen om de vernieuwing van het wegdek, maar ook om de aanleg van afgescheiden fietspaden en de aanleg van een veiliger middenberm. Op de gemeenteraad kwam alvast het rioleringsdossier met Fluvius en de gemeente voor.

“We kunnen de aanpak van de Rijksweg opsplitsen in twee delen”, vertelt schepen van Openbare Werken Caroline Maertens (N-VA). “Op korte termijn wordt de zone van aan de Leenstraat tot aan de Kortrijksestraat aangepakt. Deel 2 is voor later en loopt van aan de Ondankstraat tot aan de Groenestraat en de ovonde in Lendelede. Dit zal in een volgende fase gebeuren gezien er in dat tweede deel geen rioleringswerken nodig zijn.”

“In de gemeenteraad lag de samenwerkingsovereenkomst voor tussen Fluvius, de stad en Lendelede voor rioleringswerken waarbij Fluvius opdrachtgever en bouwheer is. De kosten voor de riolering van 75 procent worden gesubsidieerd door de VMM en zijn al opgenomen in hun budgetten. De overige 25 procent is ten laste van Fluvius. De kosten voor het herstel van de bovenbouw worden deels gedragen door Izegem en Lendelede tijdens fase 2. Later zullen bij het Agentschap Wegen & Verkeer budgetten voorzien worden voor het doortrekken van het wegprofiel in fase 1.”

Daarmee verdwijnt ook een oud zeer: de vele putten in het wegdek op het stuk Rijksweg tussen de Leenstraat en Meensesteenweg.

Op cruciale punten komen er parkeerstroken, zoals aan de Topturnhal, op andere plekken zullen deze dan weer verdwijnen

Verder komen er tijdens de werken door groen afgescheiden fietspaden in de zone. “Het middenvak wordt dan weer vervangen door een groenzone”, weet de schepen. “Die situatie is nu al uitgevoerd op het grondgebied Lendelede tussen de Hulstemolenstraat en de rotonde met de Brugsesteenweg in Hulste/Kuurne. Er zal wel nog altijd een dubbel rijvak zijn naar de rondpunten toe. Op cruciale punten komen er parkeerstroken, zoals aan de Topturnhal, op andere plekken zullen deze dan weer verdwijnen. Er komen ook toegankelijke bushaltes ter hoogte van het rond punt aan de Kortrijksestraat bij Delhaize.”

Timing?

Het voorontwerp van de plannen komt in februari op de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit. STiP-raadslid Kurt Grymonprez vraagt zich af wat de precieze timing van het project wordt. “In het dossier zie ik staan dat het voorontwerp voor dit jaar is en de uiterlijke uitvoering in 2027. Klopt dit? Blijft de Rijksweg er dan op sommige stukken bij liggen zoals nu? Ik vind het overigens vreemd dat we als stad jaren niks zelf aan de weg mochten verbeteren omdat die eigendom is van AWV, maar dat we wel moeten mee betalen voor het herstel van de bovenbouw.”

Schepen Maertens verduidelijkt: die einddatum van 2027 verwijst naar de tweede fase die uiterlijk dan achter de rug moet zijn. “In een volgend overleg dit voorjaar bespreken we de uitvoering van fase 1 met onder andere de verkeersafwikkeling. Eventueel kunnen bepaalde zones in dat eerste deel al uitgevoerd worden als blijkt dat we daar niet moeten wachten op een omgevingsvergunning. Wij gaan als stad aandringen om alles zo vlug mogelijk uit te voeren en de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen.”