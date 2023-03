Renovatie Regenboogbrug en nieuw parkeergebouw bij Waregem Expo maken Waterfront-site compleet

Het Waterfront-project aan de stadionvijvers krijgt stilaan vorm. De woontorens Ascot en Windsor naast het Parkhotel bij de Elindus Arena worden binnenkort opgeleverd, net zoals de openbare ruimte eromheen. De twee laatste projecten werden vrijdag voorgesteld. Midden april start de renovatie van de Regenboogbrug en vanaf mei wordt een gloednieuw parkeergebouw met 339 plaatsen gerealiseerd op de parking van Waregem Expo.

Met het nieuwe parkeergebouw, dat opgericht wordt door bouwheer ION/Steenoven, gaat de laatste fase in van het grote project Waterfront. Links op de parking, aan de kant van de oefenvelden van SV Zulte-Waregem, komt er een complex dat plaats biedt aan 339 parkeerplaatsen, waarvan 13 voor andersvaliden.

“Het betonnen gebouw krijgt met een houten lamellen structuur rondom een frisse look”, vertelt CEO van projectontwikkelaar Steenoven Bart Vanderdonckt. “De parking bestaat uit vier niveaus die via zeven licht hellende vlakken met elkaar in verbinding staan. Het gebouw zal zo’n 13 meter hoog zijn, maar slechts een klein stuk grond in beslag nemen doordat het perfect wordt ingepast in de omgeving.”

Het parkeergebouw komt er als compensatie voor de parkeerplaatsen die verdwenen door de komst van het project Waterfront. Stad Waregem krijgt daarom 150 plaatsen, de resterende 189 worden beheerd en verhuurd door de bouwheer zelf. De realisatie start in mei en zou begin 2024 moeten klaar zijn. “Met deze extra plaatsen mijden we parkeren in het centrum”, reageert burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V).

Regenboogbrug

Een tweede project op de site is de renovatie van de Regenboogbrug, die op maandag 17 april van start gaat. In een eerste fase worden het brugdek en de balustrade afgebroken en volledig vernieuwd. Op de brug wordt een uitzichtpunt met bankjes gecreëerd met zicht op de stadionvijvers en het Regenboogpark.

Ook het voorpleintje langs de Zuiderlaan en de ticketzone voor bezoekende fans van de Elindus Arena krijgen een flinke opknapbeurt. De renovatie bedraagt 1,4 miljoen euro en moet afgerond zijn tegen eind september.

Wereldkampioen vereeuwigd

“De Regenboogbrug werd oorspronkelijk gebouwd om het WK wielrennen van 1957 in het toenmalige Regenboogstadion te laten arriveren”, weet Vanryckeghem. “De sprint op de piste was te kort, daarom werd een brug aangelegd om de aankomstzone te verlengen tot 400 meter.”

Dat verleden wordt in het nieuwe ontwerp verwerkt. “De namen van de eerste renners zullen op het wegdek geschilderd worden, net zoals men dat nu doet om de coureurs aan te moedigen.” Wereldkampioenen Rik Van Steenbergen en Louis Proost (amateurs) worden dus vereeuwigd op de Regenboogbrug.