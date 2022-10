Raadslid Deseyn (CD&V) wil tijdelijke bushalte bij Legerstock in Doorniksewijk

CD&V-gemeenteraadslid Roel Deseyn pleit voor een tijdelijke bushalte als vervanging voor de halte aan de Legerstock in de Doorniksewijk. Door werken daar kunnen leerlingen er niet langer de bus nemen, waardoor sommigen te laat op school aankomen.

Door werken kunnen de bussen van de Lijn richting het zuiden van de stad en de zuidelijke deelgemeenten niet langer halt houden aan de Legerstock (Doorniksewijk). Dit maakt dat leerlingen uit verschillende scholen (Tuinbouwschool, PTI, Rhizo OLV van Vlaanderen, verschillende basisscholen) hun bus niet tijdig kunnen nemen. Ze moeten immers een halte verder of eerder opstappen.

Roel Deseyn. © Belga

“Daardoor lopen ze een uur vertraging op”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Roel Deseyn. “Dit is eenvoudig op te lossen met een halte in de Sint-Sebastiaanslaan die nu eenrichting is en waarlangs de bus sowieso voorbijrijdt.”

Tijdelijk halte

“We vragen de stad en de Lijn met aandrang om op korte termijn tot een oplossing te komen. Dit kan reeds met één paaltje van ‘tijdelijke halte’. Zo kunnen de scholieren tijdig thuis of op de plaats van hobby’s raken.”