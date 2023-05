“Putje maken, gaatje stoppen en vingers kruisen”: tweede lek in twee dagen in geplaagde straat

Een paar dagen na het eerste lek ontstond vrijdag een tweede lek in de geplaagde Boezingestraat in Langemark. Het zesde lek op korte tijd, volgens het gemeentebestuur dat blijft pleiten voor een vernieuwing van de oude waterleiding.

Na een lek ter hoogte van het sportcentrum op woensdag ontstond vrijdag enkele meter verder een tweede lek in de Boezingestraat in de bebouwde kom van Langemark. De Watergroep kwam opnieuw ter plaatse om het lek te dichten. Enkele tientallen huishoudens zaten weer zonder water of hadden verminderde druk, maar tegen de avond zouden die problemen opgelost zijn.

Drukschommelingen

“Putje maken, gaatje stoppen en vingers kruisen dat het niet opnieuw gebeurt”, zegt Jean-Marie Callewaert over het zoveelste lek in dezelfde straat. Volgens de schepen van Nutsvoorzieningen en Openbare Werken (Vooruit) ligt de asbestleiding er al sinds halfweg de jaren 60 in de vorige eeuw. De combinatie van de slechte staat van de leiding met drukschommelingen en trillingen door zwaar vervoer zou volgens hem de oorzaak kunnen zijn. “Daarom pleit onze gemeente bij de Watergroep om die leiding dringend te vernieuwen”, besluit Callewaert. (TP)