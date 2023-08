Proxy Delhaize sluit tijdelijk door wegwerkzaamheden

Op maandag 7 augustus gaan de deuren van Proxy Delhaize Gits minstens een maand lang dicht. Wegwerkzaamheden nopen de zaakvoerders hiertoe.

“We kunnen niet anders dan sluiten zolang de werken voor onze deur bezig zijn. Ten eerste zal onze parking niet langer bereikbaar zijn voor de klanten en de doorgang met een vrachtwagen is onmogelijk waardoor er niet kan geleverd worden. We voorzien terug open te gaan vanaf 6 september maar afhankelijk van de vooruitgang van de werken kan het ook een week later zijn”, vertellen uitbaters Victor Vandecappelle en Lukas Anseeuw.

Stempels

Tijdens hun sluiting blijft het duo wel lokaal actief met de vestigingen Staden en Langemark. “We hopen onze klanten daar te mogen verwelkomen tijdens onze noodgedwongen sluiting. Wie er 50 euro of meer per week spendeert gedurende vier weken, krijgt telkens stempels op de spaarkaart. Klanten met een volledige spaarkaart krijgen een korting van 10 euro in de winkel in Gits wanneer we terug open zijn”, gaat het duo verder. Afgelopen weken mochten allerlei verenigingen zich ook aanmelden bij Proxy Delhaize Gits, Staden en Langemark om deel te nemen aan de actie ‘Alle B’tjes helpen’. “Klanten krijgen op basis van hun bestede bedrag jetons die ze kunnen doneren aan de vereniging die zij een warm hart toedragen. We willen ons graag lokaal verankeren”, klinkt het. (EVG)