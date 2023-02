Professor Dewulfstraat officieel heropend

De volledige bovenbouw van de Professor Dewulfstraat in Poperinge werd in het najaar vernieuwd. De groendienst zorgde voor nieuwe beplanting. Op zaterdag 18 februari heropende het stadsbestuur de straat officieel. Een zeventigtal bewoners kwam, samen met burgemeester Christof Dejaegher en het schepencollege, het glas heffen.

Met de heraanleg kreeg de straat twee asverschuivingen en een verhoogd kruispunt, om het verkeer af te remmen. Er werden vaste parkeervakken aangebracht, zodat er niet meer alternerend geparkeerd moet worden. Tussen de parkeervakken zorgen boomvakken voor meer groen. Ook het drinkwaternet werd gedeeltelijk vernieuwd.

“Straatwerken zijn nooit aangenaam als je ervoor staat maar eens voorbij, betekenen die meestal een verbetering en opwaardering van het openbaar domein. We willen het niet laten bij het inspraakmoment dat we jullie samenroepen om de plannen te bekijken, vragen te stellen en desgevallend problemen van naderbij te bekijken of op te lossen. Want tussen dat moment en het einde van de werken ligt ook altijd een lastige periode, een periode van moeilijke bereikbaarheid, een periode van stof, lawaai of soms modder. Het is altijd aangenaam om, eens alles voorbij is, iedereen nog eens samen te brengen en bij een hapje en een drankje nog wat na te kaarten. Te debriefen, zouden de militairen dat noemen”, zei burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Met het einde van de werken in dit tweede deel van de Prof. Dewulfstraat komt een einde aan een lange periode van vernieuwing van toch een heel belangrijk stadsdeel. “Het moet in 2011 of 2012 geweest zijn dat we de Deken De Bolaan vernieuwd hebben, gevolgd door de Toc H-straat en het eerste deel van de Prof. Dewulfstraat. Om budgettaire redenen konden we toen het tweede stuk niet meenemen. Straatwerken zijn vooral vervelend omdat heel veel spelers en bedrijven plots opduiken om hun plaatsje op te eisen. Ik denk aan de nutsmaatschappijen: Fluvius, Proximus, de Watergroep en Telenet. Veel werd dan ook vernieuwd vanaf begin 2022, waarna begin september onze Poperingse aannemer Timo-Tuin aan de slag ging. Ze kregen 80 werkdagen en met wat geluk van het weer konden ze op 23 december de werken beëindigen. De eigen Technische Dienst gaf de finishing touch met de aanleg van de beplanting”, aldus nog de burgemeester.

De stad Poperinge investeerde afgerond 615.000 euro in de vernieuwing en heraanleg van de straat. “Doelstelling was vooral het versleten openbaar domein aanpakken, want versleten was het wel. Overal sleuven van aansluitingen, opgevulde putten en oude voetpaden. Het had geen aanblik meer en bovendien was er ook geen greintje groen te bespeuren, wat tegenwoordig ook de norm niet meer is, integendeel. Het was ook de bedoeling om de weg wat anders her in te richten om toch te proberen het verkeer wat te kalmeren. Wij leggen een straat voor iedereen aan. Er zijn immers ook mensen die wel correct en aan normale snelheid rijden. We kunnen dan ook de straten niet vol leggen met plateaus, hindernissen en asverschuivingen. Het moet redelijk blijven. We proberen iets te doen in de hoop dat het toch iets van effect heeft op het rijgedrag. Bij sommigen zal dat zo zijn, bij anderen helpt er gewoon niets. In deze straat werd er een asverschuiving ingestoken maar ook een extra verkeersplateau, zodat er nu twee plateaus zijn in tegenstelling tot helemaal vroeger geen enkel. Ik hoop dat jullie tevreden mogen zijn met het resultaat en dat jullie de nieuwe aanleg als een verbetering mogen ervaren”, besloot de burgemeester.