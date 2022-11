Problemen met wegdek in Ledegem: chauffeurs mogen slechts 50 op weg waar tegenliggers aan 70km/u rijden

Wie langs de Rollegemkapelsestraat in Ledegem rijdt mag in de ene richting 70 km/uur, terwijl tegenliggers slechts maximum 50 km/uur mogen rijden. “Door de slechte staat van het wegdek voeren we tijdelijk deze maatregel in “, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD)

Nadat de snelheidsmaatregel langs de verbindingsweg tussen Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel deze week al aan bod kwam op sociale media, vroeg ook Andy Vandoorne (Vooruit) tijdens de gemeenteraad naar waarom het verkeer komende vanuit Sint-Eloois-Winkel slechts 50 km/u mag rijden op een plaats waar anders altijd 70 km/u geldt. “Momenteel is het wegdek nog niet hersteld.”

“De schade aan de weg is niet zo dramatisch als het soms voorgesteld wordt, maar voor de veiligheid van het verkeer stellen we nu toch deze maatregel in. Vooral voor mensen die redelijk rechts rijden, waaronder bijvoorbeeld vrachtwagens, is de slechte staat van het wegdek merkbaar”, aldus de burgemeester.

Discussie over aansprakelijkheid

De gemeente zat reeds samen met Proximus, maar bij eerste gesprekken ontstond een discussie over aansprakelijkheid. “Inmiddels heeft Proximus het geweer van schouder veranderd en heeft men zelf een expert aangesteld om het probleem vast te stellen. We hopen dat het wegdek snel hersteld kan worden”, aldus de burgemeester.

De gemeente plaatste langs de Rollegemkapelsestraat ook een digitale snelheidsmeter die aangeeft wanneer bestuurders in de omgeving van de werken te snel rijden. “We merken dat passanten de tijdelijke verandering opmerken en dat is al positief.”