PRO wil ook heraanleg van opritten gratis maken

In de Rozenlaan en Begonialaan in Dadizele worden de voetpaden vernieuwd in grijze betonklinkers. Op eigen kosten kunnen de inwoners ook hun oprit laten heraanleggen. De oppositiepartij PRO vraagt dat dit wordt betaald door de gemeente die niet ingaat op de vraag.

In opdracht van het lokaal bestuur worden de werken uitgevoerd door de firma Crombez uit Diksmuide. De werken gaan vermoedelijk een maand duren. De parkeerstroken worden heraangelegd in waterdoorlatende zwarte klinkers. “Vooraf was er geen bewonersvergadering en dus is het logisch dat de bewoners dan ook diep ontgoocheld reageren op de sociale media”, zegt fractieleider Ward Gillis. “PRO vindt deze maatregel sociaal onrechtvaardig omdat het gaat over werken op gemeentelijke grond.”

“In 2007 werd het retributiereglement over prestaties aan derden door de gemeentelijke diensten aangepast. Daarin werd opgenomen dat voor de aanleg en heraanleg van opritten er voortaan een vergoeding van 21 euro per vierkante meter betaald moest worden. Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 maakte onze partij voor het eerst deel uit van de meerderheid. Onder impuls van PRO werd de retributie geschrapt en werden de opritten naar de woningen weer kosteloos heraangelegd.”

“Ook recent in de Sint-Sebastiaanlaan was dit terecht het geval. Het verbaast ons dan ook dat het gemeentebestuur de mensen nu toch weer laat betalen. Wij hebben daarom een brief gericht aan het schepencollege met de vraag om haar beslissing terug te draaien en de heraanleg van de opritten te laten uitvoeren op kosten van de gemeente.”

Burgemeester reageert

“De vernieuwing van de voetpaden in de Begonialaan en Rozenlaan kadert in ons meerjarenplan”, reageert de burgemeester. “Eerst zijn de nutsleidingen vernieuwd. Op vraag van enkele bewoners werd ook de mogelijkheid geboden om op eigen kosten hun oprit te laten vernieuwen. De bewoners zijn dit absoluut niet verplicht, ze kunnen hier vrijwillig over beslissen.”

“Deze werken zijn niet vergelijkbaar met die in de Sint-Sebastiaanlaan omdat daar de meeste opritten in asfalt waren en doorbroken werden door de nutsmaatschappijen. De gemeente maakte van de gelegenheid gebruik om deze opritten te ontharden. Dat gebeurde in het kader van het Lokaal Energie en Klimaatplan. Er werd hiervoor een aanvraag voor subsidies ingediend. Maar ook in de Sint-Sebastiaanlaan hebben een aantal mensen hun oprit, die voorheen niet in asfalt was, laten heraanleggen op eigen kosten.”

Ward Vergote is duidelijk not amused met de reactie van Ward Gillis. “Hij beweert dat onder impuls van PRO de retributie is geschrapt. Dit klopt helemaal niet. Er is niets gebeurd onder impuls van PRO. De retributie is gebleven en werd onlangs aangepast aan de huidige marktprijzen”, aldus de burgemeester. (EDB)