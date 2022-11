Pol Van Den Driessche: “Brugge moet strenger optreden tegen slechte aannemers”

Raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) vraagt de stad Brugge om strenger op te treden tegen bedrijven die hun verplichtingen bij herstelwerken niet naleven. Aanleiding is onder meer het feit dat de nutsmaatschappijen de voetpaden in de Katelijnestraat ontsierd hebben met lelijk gedichte putten in dolomiet.

“Het is niet alleen lelijk, maar ook gevaarlijk. Oudere mensen blijven er met hun rollator of wandelstok in steken. De wanpraktijken van slechte aannemers moeten bestraft worden. In Nederland, waar aannemers een waarborg moeten storten, die ze pas terugkrijgen als de klus goed geklaard is, zijn er minder problemen. Bij ons blijven werven soms een jaar onafgewerkt.”

Frustratie

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) deelt die frustratie: “Maar het is niet eenvoudig. Soms is er vertraging bij werken door overmacht: slecht weer, er worden skeletten gevonden, er zijn bevoorradingsproblemen, er was corona. Je kunt niet geloven hoeveel aanmaningen ik al verstuurd heb. Bij echt slecht werk, hebben we als wapen dat de betrokken aannemer bij een volgende openbare besteding geweerd wordt.”

“Dat nutsmaatschappijen voetpaden openbreken in straten die net aangelegd zijn, is moeilijk tegen te houden. Dat komt meestal op vraag van de bewoners of handelaars: er is een lek, ze willen een groter vermogen aan gas- of elektriciteit. Nieuwe bewoners willen tv kunnen kijken en vragen dus aan aansluiting met abonnement voor Proximus of Telenet. Moeten wij dat als stad verbieden? Neen toch! We kunnen de Bruggelingen en de Brugse bedrijven toch niet straffen!”

Zeventien e-mails

“Ik heb ook gezien hoe lelijk de voetpaden in de Katelijnestraat zijn en heb hiervoor al zeventien e-mails gestuurd. De putjes komen er op vraag van enkele restaurants die meer vermogen wensen. Het is frustrerend. Blijkbaar waren dezelfde stenen voor de voetpaden tijdelijk niet meer te verkrijgen. Ik heb gezegd dat ik zelf eens zou rondbellen. Een kwartier later waren ze besteld. Ze worden nu op 2 december geplaatst…”, aldsu MercedesVan Volcem.