Plots werken aan N8 na boze klacht aan minister: “Het heeft blijkbaar geholpen”

Een week na een motie en klacht door de Vleterse gemeenteraad aan Vlaams minister Lydia Peeters over “de moeilijke werking en communicatie van Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer” kondigt dat agentschap nu werken aan op de N8 in Vleteren en Alveringem.

“Op twee verschillende plaatsen tussen Ieper en Veurne, op Woestendorp Woesten en op Hoogstadestraat Alveringem, wordt het wegdek vanaf 19 juni opnieuw aangelegd in beton. De werken gebeuren in verschillende fases, waarbij de hinder voor het verkeer beperkt blijft. De werkzaamheden duren in normale omstandigheden tot 14 juli.”

Deze werken kondigt het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan op woensdag, exact een week na een boze motie en klacht door de Vleterse gemeenteraad aan de bevoegde mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld).

Geen gehoor

“De gemeente ervaart nog steeds een moeilijke werking met de diensten van AWV voor wat de gewestwegen betreft”, klonk het. “Aangekaarte problemen krijgen weinig tot geen gehoor en opvolging. Het gaat hierbij zowel om kleinere herstellingen, verbeterings- en onderhoudswerken als grotere gevraagde aanpassingen. Ook het dossier N8 blijft zonder concreet engagement.”

Geen budget

“Dit werd al meermaals gemeld, besproken, gemaild… het antwoord is bijna standaard ‘daar is geen budget voor’. Het schepencollege krijgt klachten van burgers, maar krijgt hierover zelf geen gehoor bij AWV. Er is geen transparant beleid, geen heldere communicatie en geen duidelijk aanspreekpunt.”

De werken, die nu aangekondigd worden, zijn heel lokaal: op Woestendorp ter hoogte van huisnummer 18 en bushalte Woesten Stadion lijn 50 wordt het betonnen wegdek over een afstand van 15 meter opnieuw aangelegd in beton en dit in beide richtingen. Het verkeer zal er tijdens de werkzaamheden beurtelings kunnen doorrijden via tijdelijk opgestelde verkeerslichten. De bushaltes blijven tijdens de werken steeds bereikbaar voor de reizigers.

Overleg in Brussel

Vleters burgemeester Stephan Mourisse (Landelijke Volkspartij) reageert tevreden. “De motie heeft blijkbaar geholpen. We kregen trouwens een uitnodiging tot overleg in Brussel.”

De tweede locatie waar het wegdek van de N8 een opwaardering krijgt, bevindt zich zo’n tien kilometer verderop op de rijrichting van Veurne naar Ieper, op grondgebied van de naburige gemeente Alveringem. Ook daar wordt het een stuk wegdek over een afstand van een 15-tal meter vernieuwd. Het verkeer wordt er geregeld met tijdelijke verkeerslichten. (TP)