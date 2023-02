Ploegsteertbaan krijgt broodnodige renovatie tegen 2025

De N515, ook wel gekend als de Ploegsteertbaan, krijgt dan uiteindelijk toch een broodnodige renovatie. Het Waalse gewest trekt hiervoor niet minder dan 3 miljoen euro uit. Het project zou tegen 2025 moeten zijn afgewerkt.

De N515 vormt al enkele maanden het onderwerp van heel wat verhitte discussies. De ronduit lamentabele staat van het wegdek gaf de belangrijke invalsweg niet alleen de bijnaam van ‘oorlogszone’, het was eveneens een bron van ergernis voor de weggebruikers. Lekke banden, deuken in de velgen of valpartijen met de fiets waren er schering en inslag.

Extra bitter werd het toen bevoegd minister Philippe Henry zelf ter plaatse kwam en moest toegeven dat dit uithoekje van België compleet over het hoofd werd gezien. Renovatiewerken waren broodnodig maar waren nergens in de planning opgenomen. De gemeente besloot daarop om zelf reeds de beurs aan te spreken en 200.000 euro in een tijdelijke renovatie te pompen. De minister beloofde snel een oplossing aan te leveren.

Verlossende nieuws

Tijdens de meest recente gemeenteraad kwam dan toch het verlossende nieuws. “De werken zullen in de volgende weken reeds worden aangevat, waarbij het gewest zich vooral zal richten op de slechtste 200 meters. De rest van het wegdek zal tegen 2025 volledig worden gerenoveerd, een project waarvoor de Waalse overheid niet minder dan 3 miljoen euro ter beschikking stelt.”

Pittig detail: het Belgisch kampioenschap wielrennen trekt dit jaar door slechts één Waalse gemeente, namelijk Komen-Waasten. De N515 maakt deel uit van het parcours waarop honderden profrenners een gooi naar de tricolore trui zullen doen.