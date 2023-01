Ploegsteert pakt eerste deel van beruchte N515 aan

De N515, in de volksmond ook gekend als de Ploegsteertbaan, krijgt een opknapbeurt. Of toch deels want nadat de Waalse overheid de renovatiewerken was vergeten, grijpt het gemeentebestuur zelf in. “Dit gaat ons 200.000 euro kosten maar zo kan het niet meer verder”, verduidelijkt de burgemeester de situatie.

De Ploegsteertbaan, het gruwelijkste stukje openbare weg van Wallonië. Wie er voor het eerst komt waant zich even in een oorlogszone, buurtbewoners vrezen er dan weer keer op keer lekke banden en kapotte velgen. Veel verbeelding is dan ook niet nodig om te begrijpen waar de kwalijke reputatie vandaan komt, de herstellingswerken zijn dan weer een situatie ‘à la Belge’.

“De N515 is een gewestelijke weg waar wij als gemeente helemaal geen bevoegdheid over hebben”, klonk het recent bij het kabinet van de burgemeester. “Al jaar en dag dringen we bij de Waalse overheid aan om de rijbaan onder handen te nemen want het regent er klachten. Het is er voor de weggebruikers levensgevaarlijk maar de straat is en blijft een belangrijke verbindingsas voor Ploegsteert. Er kwam geen schot in de zaak tot op het moment dat we bevoegd minister Philippe Henry ter plaatse lieten komen. Tijdens zijn bezoek viel hij van de ene verbazing in de andere, temeer omdat de renovatie van de rijbaan in geen enkele planning voor kwam. Meer nog, het leek er sterk op dat het gewest dit stukje van hun zone compleet waren vergeten. In extremis werd een extra kredietlijn van 3 miljoen euro geopend om de werken alsnog te laten beginnen. Helaas kon dit ten vroegste in 2025.”

‘Te weinig, te laat’ klonk het in koor in het gemeentehuis en dus werd besloten om zelf actie te ondernemen. “Een traject van ongeveer 900 meter zal binnenkort reeds worden aangepakt”, klonk het. “Het is het stuk weg dat onder de gemeentelijke bevoegdheid valt. Daarnaast zullen we erg intensief lobbyen bij de minister waarbij we één niet onbelangrijk detail naar voren zullen schuiven. Als enige Waalse gemeente liggen we op het parcours van het WK wielrennen en laat de organisatoren net die weg hebben uitgekozen. Indien de minister niet wil dat het er valpartijen zal regenen, zullen dringende ingrepen zich dus opdringen.”