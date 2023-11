Plannen voor ontharding op drie locaties

Ontharden is in Vlaanderen een modewoord geworden. Het lokaal bestuur heeft plannen om te vergroenen op twee plaatsen in Wervik en een in Kruiseke.

“We hebben in de begroting van 2024 een budget voorzien van 235.000 euro om over te gaan tot uitvoering”, klinkt het.

Bodemfuncties

Het studiebureau Cnockaert heeft een concreet voorstel uitgewerkt voor de wijk Hoogland in Kruiseke, het Elf Juliplein en de Hansbeke- en Westmolenstraat. “Ontharding is vandaag een veelbesproken thema. Na de actie rond tegelwippen en het promoten van de aanleg van geveltuintjes, stelt onze stad in een aantal wijken een plan voor om te ontharden. De buurtbewoners informeerden we over een concreet voorstel tijdens een infomoment in het stadhuis.”

Door ontharding kan de bodem zijn functies zoals wateropvang en koolstofopslag herstellen. Dat komt het klimaat en de biodiversiteit ten goede. Tot nu toe beperkten de plaatsen van ontharding zich tot bepaalde zones. Ontharden gaat samen met het creëren van meer open ruimte en meer groen in de wijken.

Gefaseerde aanpak

Waar en wanneer de werken starten, hangt af van het verloop van het participatieproject en uiteindelijke reële kostprijs. Een gefaseerde aanpak behoort ook tot de mogelijkheden.

Iedereen die wil, kan reageren op deze voorstellen tot 20 november via een reactie op het platform 8940spreekt.be, via mail naar

openbaardomein@wervik.be of via brief ter attentie van de dienst openbaar domein (Sint-Maartensplein 16 te Wervik). (ED/foto ED)