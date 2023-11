Plannen voor heraanleg Steenstraat bij ‘zwart kruispunt’ doen gemoederen verhitten op gemeenteraad

De plannen voor de heraanleg van de Steenstraat in Esen (Diksmuide) tussen de Roeselarestraat en de grens met Werken (Kortemark) waren op de gemeenteraad voer voor discussie. Zo is er onenigheid tussen de oppositie en meerderheid over de manier van aanpak.

Er zijn concrete plannen om de Steenstraat tussen de Roeselarestraat en gemeentegrens van Werken te vernieuwen. De straat is een drukke verbindingsweg en sluit aan op het ‘zwart kruispunt’ Roggeveld in Esen. De afgelopen jaren vonden er op de plaats tal van ongevallen plaats waarbij verschillende gewonden vielen. In 2005 werd een voetganger er opgeschept, in 2016 belandden drie auto’s er tegen de gevel en een jaar later raakte een motorrijder zwaargewond. Recenter kwamen ook al een tractor en vrachtwagen er met elkaar in botsing en gebeurden tal van andere ongelukken.

Compensatie

“Het is de bedoeling om het wegdek plaatselijk te verbreden tot een wegbreedte van ongeveer 6 meter”, verduidelijkt schepen van Landelijke Wegen Martin Obin (CD&V). “Er worden ook kantstroken aangelegd in betonverharding van ongeveer 20 centimeter breed, dit over de volledige lengte van de weg. Daarnaast is het ook de bedoeling om een snelheidsbeperking van 50 km/uur in te voeren. Om de fietsveiligheid te verhogen en te optimaliseren, wordt er tussen de aan te leggen fietssnelweg en de Roeselarestraat geopteerd om een fietssuggestiestrook van 1 meter breed langs beide kanten van de weg aan te leggen. We hebben de maximum breedte die daar tot op vandaag mogelijk is, proberen te benutten. Ook een vrijliggend fietspad was een optie, maar dan moeten we tal van (compensatie)dossiers opmaken en zijn we zeker 5 tot 10 jaar verder vooraleer we pas een herstelling aan de weg kunnen uitvoeren.”

Oppositie

De oppositie kon zich niet vinden in de plannen. “Het dossier had door dit zwart kruispunt de aanleiding moeten zijn om na te denken over een betere aantakking van de Steenstraat op de Roeselarestraat, zoals de voorbije jaren gebeurde op het kruispunt Lettenburg of op het kruispunt Steenstraat met de Iepersteenweg in Woumen”, zegt Kurt Vanlerberghe (Vooruit). “Blijkbaar vond geen overleg plaats met het Vlaams Gewest, afdeling Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Er is ook geen advies van de politie of van de interne verkeersraad uitgebracht. Een tweede probleem is de wegbreedte. Op het grondgebied Kortemark is de Steenstraat uitgevoerd in betonstroken met voldoende breedte. Op het grondgebied Diksmuide is dit niet het geval en is de weg véél te smal. De fietssuggestiestroken, die voorzien worden, geven fietsers een vals veiligheidsgevoel. Ook hier hadden we beter gewerkt met een gedeeltelijke onteigening om een gelijk profiel te krijgen zoals in Kortemark. Zo zou het kruisend vrachtverkeer de fietsers minder in gevaar brengen en zouden de bermen ook niet kapot gereden worden.”

Er werd beslist om het punt uit te stellen naar een volgende gemeenteraad, om eerst advies in te winnen bij het AWV. (DM)