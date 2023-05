Pittemstraat terug open voor verkeer

Na anderhalf jaar wachten is de Pittemstraat in Meulebeke terug open voor het verkeer. De werkzaamheden in de drukke verbindingsweg tussen Meulebeke en Pittem spitsten zich toe op de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter breed.

Op hetzelfde moment werd ook de riolering omgevormd tot een gescheiden systeem. Hierbij wordt het huishoudelijk water afgevoerd via rioleringsbuizen terwijl het regenwater wordt opgevangen in open grachten. Ter hoogte van bebouwde percelen werd een gescheiden riolering voorzien voor vuil water en regenwater. Op vrijdag 26 mei om 17 uur wordt de Pittemstraat officieel geopend.