Pikkelstraat in Deerlijk krijgt maandag nieuwe toplaag: Geen doorgaand verkeer mogelijk

Op maandag 16 december wordt er een nieuwe asfalt toplaag aangelegd in de Pikkelstraat in Deerlijk. Voorafgaand aan het aanbrengen van deze toplaag wordt er eerst een kleeflaag aangebracht. Zo’n kleeflaag heeft als nadeel dat het wagens en dus ook opritten kan bevuilen.

Om dat te vermijden en om veilig te kunnen werken, is er tijdens het aanbrengen van deze kleef- en toplaag geen doorgaand of plaatselijk verkeer mogelijk in de Pikkelstraat, Koningswijk, Azalealaan en Stijn Streuvelslaan.

Aan de buurtbewoners wordt gevraagd om de wagen tijdelijk buiten de werfzone te parkeren. Bij goeie weersomstandigheden zullen de werken duren tot dinsdagavond 17 december.

(DRD)