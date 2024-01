Patrick en Ann blij dat Kleppestraat in Dadizele bijna is afgewerkt: “We kunnen eindelijk terugkeren naar onze vertrouwde bakkerij”

Nu de wegen- en rioleringswerken in de drukke Kleppestraat in Dadizele zo goed al afgewerkt zijn, voegde fractieleider Veerle Demeulenaere (NVAPlus) hierover een agendapunt aan de dagorde van de gemeenteraad toe. “Het heraangelegde stuk oogt mooi en veilig”, liet ze horen.

“Door parkeerplaatsen aan de linkerkant behoort dubbelparkeren of deels even parkeren op het voetpad tot het verleden. Ook het rijden in tegenovergestelde richting is nu zo goed als onmogelijk. Toch heb ik nog enkele vragen en bedenkingen.”

“Worden nog markeringen op de weg aangebracht die waarschuwen voor fietsers die van de tegenovergestelde richting komen? Nu het wegdek een stuk smaller is, lijkt dit toch aangewezen. Het begin van de Kleppestraat is een stukje breder, wellicht door de stopplaats van de bus. Is het de bedoeling dat bestuurders de bus kunnen inhalen als de bus reizigers oppikt en/of afzet? En ten slotte: wat gebeurt er met de tijdelijke parking tussen de Cardijnlaan en de Kleppestraat?”

Enkel nog toplaag

“Voor alle duidelijkheid: de Kleppestraat is nog niet afgewerkt”, reageert burgemeester Ward Vergote (Visie). “Er zijn nog heel wat mankementen. Het is wachten op de toplaag asfalt. Wanneer hangt af van de temperatuur. Het mag immers niet te koud zijn. Het regent constant. Ik verwacht dat in het begin van het voorjaar alles klaar zal zijn. Na de toplaag volgen de markeringen. De tijdelijke parking tussen de Cardijnlaan en de Kleppestraat is een privéparking. We zouden die graag nog gebruiken. En als de bus van De Lijn stilstaat, mag men die inhalen. Uitgezonderd wanneer de richtingaanwijzers flikkeren.”

Bakkerij is terug

Dat de Kleppestraat weer open is voor het verkeer, is uiteraard goed nieuws voor de lokale handel. Patrick Tommelein en Ann Boeve verhuisden door de wegenwerken in de Kleppestraat in april tijdelijk naar de Ketenstraat. Daar palmden ze het pand in waar vroeger bakkerij Artisano was. “Midden november keerden we terug naar de stek waar we al jarenlang onze zaak runnen”, klinkt het.

“Hoewel de toplaag nog moet gegoten worden, zijn we nu terug bereikbaar voor onze klanten. We zijn erg blij dat we terug zijn in de bakkerij die onze klanten gewoon zijn”, klinkt het.