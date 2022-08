Parking Veemarkt in Kortrijk nog tot en met 23 oktober dicht

De parking Veemarkt is sinds maandag 8 augustus gesloten en dit nog tot en met 23 oktober. De noodzakelijke renovatiewerken komen er omwille van scheurvormingen, beschadigde betonnen vloeren en lekkages.

Er wordt van de gelegenheid gebruikgemaakt om het asfalt rondom de rotonde en een deel van de omliggende straten te vernieuwen. De werken werden bewust gepland tijdens de zomermaanden omdat het dan minder druk is in de stad.

Tijdens de werkzaamheden kunnen bestuurders een omleiding volgen via de Pluimstraat en de Leeuw van Vlaanderenlaan. Wie de auto even kwijt moet, kan een alternatieve parking vinden op wandelafstand aan de Houtmarkt of onder shoppingcenter K in Kortrijk.