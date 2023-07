Parking Abdijhoeve in Oudenburg tijdelijk verhard

De parking van de Abdijhoeve kreeg een nieuwe tijdelijke onderlaag. “Op de steenslag werd een nieuwe stevige laag gelegd waardoor de parking nu veel toegankelijker is”, legt burgemeester Anthony Dumarey uit.

“De aanbreng van de tijdelijke onderlaag moet het comfort van de vele bezoekers aan de Abdijhoeve komende zomer, zowel voor de horecazaken alsook voor de nieuwe ceremoniezaal, verbeteren. De definitieve aanleg van de parking staat gepland in het najaar 2024-voorjaar 2025. We dienen hiervoor te wachten op de definitieve goedkeuring van RUP Abdij, dat momenteel in volle ontwerpfase is. Eens het RUP goedgekeurd is, wordt de parking met prioriteit definitief aangelegd als sluitstuk van de renovatie van de Abdijhoeve.”