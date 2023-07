Pannestraat tussen Veurne en De Panne tijdelijk weer open

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de lokale besturen van Veurne, Koksijde en De Panne en Aquaduin maken werk van de herinrichting van de Pannestraat/Veurnestraat (N35). Van het kruispunt met de Koksijdeweg (N396) in De Panne tot net voorbij het kruispunt met de Polderweg in Veurne, wordt de gewestweg volledig opnieuw ingericht.

Er komen veilige fietspaden, die waar mogelijk helemaal worden afgescheiden van het autoverkeer. In de bebouwde kommen van Veurne en De Panne wordt ook de riolering volledig vernieuwd.

De aannemer werkt sinds het najaar van 2021 op de Veurne- en Pannestraat. De werken van fase 3, fase 4 en fase 5 worden bijna volledig afgerond voor het zomers bouwverlof, op 14 juli. Tijdens het bouwverlof werkt de aannemer niet, tot maandag 28 augustus. De werfzone wordt tijdens deze periode dan ook opengesteld voor het doorgaand gemotoriseerd verkeer. Je kan gewoon op de Veurne- en Pannestraat rijden.

Omleidingen voor fietsers

Voor fietsers blijven er tijdens de zomervakantie, tussen 14 juli en 28 augustus, wel omleidingen gelden. Fietsers van en naar Oosthoek rijden via de Koksijdeweg en Robert Vandammestraat (N396) en de Ten Bogaerdelaan. Fietsers van en naar Adinkerke rijden om via de Klokhofstraat, Westburgweg, Burgweg en Noordhoekstraat. Fietsers van en naar De Panne volgen de omleiding via de Kerkstraat en De Pannelaan. (JT)