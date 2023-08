Pannestraat N35 in De Panne opnieuw afgesloten wegens hervatting wegenwerken

De werken aan de Pannestraat N35 in De Panne zijn vandaag hervat. De straat is dus opnieuw afgesloten voor doorgaand verkeer. Wie vanuit Veurne richting De Panne rijdt, moet dan omrijden via de Duinkerkestraat of de Sint-Idesbaldusstraat. Ook de Sint-Idesbaldusstraat wordt in september aangepakt.

In het kader van de herinrichting van de N35 met veiligere fietspaden worden de werken vandaag heropgestart. De werken zijn gestart in het najaar 2021 en verlopen in negen kleinere fases om de hinder te beperken. De werken zitten op schema (fase 9). De laatste fase is opgedeeld in vijf kleinere fases.

Ook werken in Sint-Idesbaldusstraat

Naast de onderbreking in De Pannestraat zal vanaf 13 september om 22 uur ook de Sint-Idesbaldusstraat worden onderbroken voor alle verkeer. Er komt in deze straat een veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers, ter hoogte van station Koksijde. De werken zullen duren tot en met vrijdag 22 september. De omleiding verloopt via de Pannestraat, die dan tijdelijk zal worden opengesteld tot aan de rotonde Pannestraat/Koksijdestraat/Slableedstraat. Het station van Koksijde is te bereiken via de Koksijdestraat en de Sint-Idesbaldusstraat. Ook alle winkels in de Sint-Idesbaldusstraat blijven bereikbaar.

Tijdens deze werken zal Infrabel ook nog werken uitvoeren aan de spoorwegovergang zelf. Hierdoor is er op 16 en 17 september geen treinverkeer mogelijk tussen de stations van Veurne en De Panne. Er zijn vervangbussen voorzien.

Planning en exacte locatie van elke fase is te raadplegen op www.wegenenverkeer.be/N35.

Vanaf 28 augustus wordt ook de Jaak van Buggenhoutlaan afgesloten tussen de Zuid-Abdijmolen en de vernieuwde rotonde ter hoogte van Kerkplein. Het gaat om de finale afwerking van de fontein. De afronding van de werken is voorzien op 15 september. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Koninklijke Prinslaan – Koninklijke Baan – Albert Bliecklaan.