Pannenhuisstraat tijdelijk afgesloten door werken: “Veiligheid schoolgaande jeugd is prioritair”

De Ieperse Pannenhuisstraat wordt tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer in het kader van de werken op de Dikkebusseweg. Alleen fietsers mogen de straat nog gebruiken. “Daarmee kiezen we voluit voor de veiligheid”, aldus het stadsbestuur.

Op de Ieperse Dikkebusseweg worden al enkele jaren riolerings- en wegwerkzaamheden uitgevoerd. Momenteel gebeurt dit specifiek tussen de Reinaartstraat en Frezenbergstraat en in de Frezenbergstraat zelf. Om een veilig alternatief te bieden voor de vele fietsers besliste het stadsbestuur om de Pannenhuisstraat tijdelijk af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Dit verbod gaat in vanaf maandag 13 januari en wordt in de praktijk afgedwongen met het plaatsen van paaltjes ter hoogte van het Tortelbos.

Maatregel voor fietsers

“Alle woningen, hoeves en landerijen blijven bereikbaar voor plaatselijk verkeer”, laat de stad weten. “Afhankelijk van de bestemming zal dit via de Dikkebusseweg moeten gebeuren. De bestemmingen tussen het Tortelbos en de Ruuschaartstraat zullen via de Ruuschaartstraat bereikbaar zijn. Op die manier zullen fietsers op een veilige manier gebruik kunnen maken van de Pannenhuisstraat, als tijdelijk alternatief voor de werken op de Dikkebusseweg. Na het beëindigen van de werken op de Dikkebusseweg zal de tijdelijke maatregel opgeheven worden.”

Veiligheid schoolgaande jeugd

“We moeten ons bewust zijn dat de veiligheid van onze schoolgaande jeugd een prioritaire zaak moet zijn”, stelt Diego Desmadryl, schepen van Mobiliteit (Team Ieper). “De Dikkebusseweg betreft een belangrijke verbinding voor fietsers vanuit Dikkebus naar de school of het werk toe, maar kan door de werken niet gebruikt worden. De omleiding via de Pannenhuisstraat is dan ook een zeer gevaarlijke situatie geworden voor de fietsers, mede door het donkere en slechte weer en geen optie om verlichting te plaatsen. Daarmee kiezen we dan ook voluit voor de veiligheid en zal je met de wagen iets meer moeten omrijden tot het eind van de werken.” (TP)