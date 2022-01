Overweg Pladijsstraat in Deerlijk gaat toch niet dicht tijdens onderhoudswerken

De overweg aan de Pladijsstraat zal dan toch niet afgesloten worden tijdens de onderhoudswerken die er vanaf deze week plaatsvinden.

“Wij werden verkeerd geïnformeerd over de impact van de werken”, klinkt het bij de gemeente Deerlijk. “De overweg wordt niet afgesloten en doorgaand verkeer blijft dus mogelijk. De werken situeren zich een 200-tal meter voor de overweg. De enige hinder die men verwacht, is enige geluidsoverlast ‘s nachts in de directe omgeving.”

De werken van Infrabel zijn nodig om de veiligheid van het treinverkeer te kunnen blijven garanderen. De werken vinden plaats tijdens de nacht (van 11 tot 14 januari, van 17 tot 21 januari en van 24 tot 28 januari). Er wordt ook doorlopend gewerkt tijdens de weekends van 15 en 16 januari en van 29 en 30 januari. (DRD)