Overweg in Klijtstraat in Deerlijk enkele dagen dicht

Vanaf maandagavond 24 maart omstreeks 22 uur tot vrijdag 28 maart om 9 uur zal Infrabel ‘s nachts dringende werken uitvoeren aan de spooroverweg in de Klijtstraat. Op die dagen zal de spooroverweg afgesloten zijn voor alle verkeer.

Dit zorgt voor extra wegomleggingen. Thans zijn er door de werken aan het kruispunt van de Belgiek al omleggingen van kracht. Gekoppeld aan de werken aan de spoorovergang wordt het tijdens die dagen voor alle weggebruikers, meer bepaald tussen Deerlijk en Vichte, moeilijk.

Vanuit het centrum van Deerlijk is er omlegging via de Wafelstraat naar de Olekenbosstraat en zo naar Vichte. De Wafelstraat wordt gedurende die dagen eenrichtingsverkeer. Omgekeerd moet alle verkeer vanuit Vichte via de Beukenhofstraat en Kerkstraat naar de Pladijsstraat en de Stationsstraat om in het centrum van Deerlijk te komen.

(MVD)