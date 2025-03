Oudenburg strenger voor werken

De voorbije tijd liepen bij het stadsbestuur klachten binnen over de werkzaamheden aan het nieuwe glasvezelnetwerk. Burgemeester Dumarey en de stadsdiensten gingen in overleg met het nutsbedrijf en volgen de werken van dichtbij op.

Netbeheerder Fiberklaar en aannemer Circet zijn al een tijdje bezig met het uitrollen van een nieuw glasvezelnetwerk in Oudenburg. Dat gaat gepaard met werkzaamheden: voetpaden worden opengebroken om nieuwe kabels voor snel en stabiel internet ondergronds te brengen. Nu zijn de Ettelgemsestraat en Dorpsstraat aan de beurt. Maar er waren de voorbije dagen vooral op sociale media nogal wat klachten over de daaropvolgende herstellingswerken: voetpaden, opritten of riooldeksels die slordig of gewoonweg slecht werden heraangelegd. De klachten zijn het stadsbestuur niet ontgaan.

“Grote nutsinfrastructuurprojecten verlopen niet altijd zonder slag of stoot”, weet burgemeester Anthony Dumarey (Voor Oudenburg).

Stok achter de deur

“Maar niet alle herstellingen zijn op een kwalitatieve manier uitgevoerd. We spraken de betrokken aannemers aan tijdens de werfvergaderingen. Fiberklaar en de aannemers verzekerden ons dat alle gebreken zo snel mogelijk definitief zullen worden hersteld en we zullen daar nauwgezet op toezien.” De stad houdt een stok achter de deur. “Als de oplevering van bepaalde werken onvoldoende blijkt, zullen we de vergunningen tijdelijk pauzeren totdat de voorgaande werken in orde zijn”, waarschuwt Dumarey.

Het stadsbestuur maakte ook heldere afspraken over de werfsignalisatie om de verkeersveiligheid te waarborgen. Als alles volgens het boekje verloopt, zijn later de Brugsesteenweg en Oude Brugseweg in Roksem richting Westkerke aan de beurt. Ten noorden van de E40 wordt de aanleg voortgezet tot aan het marktplein in de Ettelgemsestraat en tot aan het Abtspark in de Abdijlaan. “De werken in het stadscentrum gebeuren in dialoog met de werken van nutsmaatschappij Fluvius en buiten grote evenementen.” De stad roept ook op om klachten officieel te melden via circet@fiberklaar.be of openbarewerken@oudenburg.be, in plaats van op sociale media. “Op die manier kunnen we het overzicht bewaren en alle verzuchtingen bundelen”, besluit Dumarey. (TVA)