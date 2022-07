Opnieuw vlot verkeer tussen Veurne en De Panne: rotonde is afgewerkt

Eindelijk is er goed nieuws voor de voertuigen die van en naar Veurne en De Panne rijden via de Pannestraat: de rotonde in de Pannestraat is afgewerkt.

De rotonde op de N35 is zoals voorzien op tijd afgewerkt zodat men opnieuw richting Veurnestraat naar De Panne kan rijden en omgekeerd. Eerder moest iedereen via Koksijde omrijden om in De Panne te geraken, dat is nu niet meer nodig. Tot 28 augustus is de N35 weer toegankelijk. Let wel: enkel gemotoriseerde voertuigen kunnen dit traject gebruiken, fietsers moeten nog steeds omrijden omdat de fietspaden die naar de rotonde leiden nog niet zijn afgewerkt. (JT)