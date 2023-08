Opnieuw verkeershinder vanaf 1 september langs zuidwestelijke omleidingsweg Diksmuide

Na de zomervakantie, vanaf 1 september, start de aannemer met de aanleg van het fietspad aan de zuidelijke zijde van de rotonde en moet het verkeer richting Diksmuide opnieuw een omleiding volgen via de Dodengangstraat en IJzerdijk. Verkeer naar Veurne kan gewoon voorbij de werfzone op de Kaaskerkestraat rijden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte in mei 2020 met de aanleg van een zuidwestelijke omleidingsweg in Diksmuide, om doorgaand verkeer uit het centrum van de stad te weren. De omleidingsweg wordt in verschillende fases aangelegd.

Rotonde

Tot eind 2023 werkt de aannemer in fase 2: er wordt een rotonde op de Kaaskerkestraat aangelegd, samen met een deel van de omleidingsweg (tot aan de Vlavaart). Voor het verkeer zal er de volgende hinder zijn.

Hinder

Fietsers kunnen voorbij de werfzone in beide richtingen. De bussen van lijnen 24, 32 en 41 volgen een omleiding tijdens de werken. Op delijn.be/routeplanner of de app van De Lijn vindt u actuele informatie over de hinder.

Vrachtverkeer (vanaf 3,5 ton) uitgezonderd plaatselijk verkeer en werfverkeer, van en naar de E40 volgt een omleiding via de Admiraal Ronarchstraat, de Oostendestraat en de Diksmuidestraat (N369) om de E40 te bereiken. Deze omleiding geldt in beide richtingen.

Verkeer vanuit Veurne naar Diksmuide rijdt via de Dodengangstraat en IJzerdijk tot aan het kruispunt met de Kaaskerkestraat (N35). Dubbelrichtingsverkeer op de Dodengangstraat blijft tijdens de werken mogelijk tussen de Kaaskerkestraat en het kruispunt met IJzerdijk. Let wel, de straat is smal.

Wel doorgang voorbije weken

Verkeer vanuit Diksmuide naar Veurne rijdt voorbij de werfzone. Nog tot 31 augustus kan het verkeer van en naar Veurne in beide richtingen, daarna geldt de huidige omleiding met enkel doorgang richting Veurne.