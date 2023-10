Opnieuw sensibiliseringsacties in de Burgemeester Felix de Bethunelaan: “We zijn de dupe van fouten in de planning. Ons geduld is op”

Op dinsdagochtend 17 oktober werden opnieuw sensibiliseringsacties georganiseerd door de drie scholen (Sint-Paulusschool, De Kleine Kunstgalerij en Athena Campus Pottelberg) en de bewoners van de Burgemeester Felix de Bethunelaan. “We hebben genoeg van de onveilige verkeerssituatie, het zware werfverkeer en beperkte mobiliteit”, zegt Bart Derolez (62), lid van het buurtcomité.

Het verkeer in de Burgemeester Felix de Bethunelaan ligt al meer dan een jaar in de knoop. Zowel de buurtbewoners, de omliggende scholen en de honderden voorbijgangers die hier tot een half uur in de file staan, ergeren zich stillaan blauw. Maar het einde is nog niet in zicht. “Iedere keer als wij contact zoeken met verantwoordelijken en met het stadsbestuur krijgen wij het antwoord dat we geduld moeten hebben. Maar daar hebben we nu schoon genoeg van. Het komt ons voor dat het hier niet langer gaat om onvoorziene vertragingen van de werken aan de tunnel (Panorama), maar dat er bij de planning veel fouten zijn gemaakt. Daar voelen wij ons de dupe van”, vertelt Bart. Hij woont tegenover Athena Campus Pottelberg.

Buurtbewoners ergeren zich aan het zware werfverkeer. © MD

“Eerder contact met de schepen en zijn medewerkers heeft niets uitgehaald. Ook niet toen we wezen op de gevaarlijke situatie voor honderden scholieren die hier dagelijks voorbijkomen. Ook niet toen wij hen attent maakten op het zware werfverkeer tijdens de momenten waarop de school begint en uitgaat. En ook niet toen er enkele zware verkeersongevallen plaatsvonden. Ons geduld is op”, gaat Bart verder.

“Wij zijn misnoegd omdat alle verkeer door onze straat wordt geduwd, terwijl andere straten precies op dat moment verkeersluw worden gemaakt. Wij komen in onze straat zelf nauwelijks nog vooruit en we merken dat veel auto’s en fietsers weinig respect tonen voor de schoolomgeving en de zebrapaden. Het zware werfverkeer op de drukke uren is een bedreiging voor de veiligheid en wij vinden ook ‘s nachts amper rust”, aldus Bart.

“We zijn redelijk en snappen dat stadsvernieuwing en werken gepaard gaan met overlast en vertraging, maar wij krijgen te weinig duidelijke communicatie en dat zorgt voor frustraties. De bewoners worden niet au sérieux genomen door het stadsbestuur en wij zijn angstig voor wat de toekomst ons zal brengen.”

Opnieuw actie aan zebrapad Sint-Paulusschool

Ook ter hoogte van de Sint-Paulusschool werd opnieuw actie gevoerd voor een meer verkeersveilige situatie. De politie en belleman Stephan Vandemaele waren ter plaatse om de actie te steunen en voorbijgaand verkeer te wijzen op inbreuken. “We willen de aandacht van fietsers en automobilisten vestigen op de gevaren voor onze overstekende kinderen. Deze actie werd georganiseerd door het oudercomité en past in een sensibiliseringsweek die door een aantal buurtscholen wordt ondersteund”, vertelt zorgcoördinator Veerle Naert van de Sint-Paulusschool).

Liesbeth Desmet (40), mama van Maurice en Castor, was aanwezig op de actie. “Het is belangrijk dat mensen zich meer bewust worden over de gevaarlijke verkeerssituatie. We zien nog te veel bestuurders snel doorrijden om dan vervolgens stil te staan op het zebrapad. Dat is gevaarlijk want kinderen moeten dan vaak tussen de wagens door slalommen. We hopen met dergelijke sensibiliseringsacties mensen wakker te schudden. Met de steun van de andere omliggende scholen, buurtbewoners en zelfs de politie hopen we op een grotere bewustwording. Daarnaast is de actie ook een goede gelegenheid om aan kinderen het belang van fluo aan te tonen. Ik denk dat fietsers en automobilisten haast niet om ons heen konden kijken.”