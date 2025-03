Opnieuw hinder door nieuwe fase van werken rond Heldentorens in Knokke-Heist: “We begrijpen als er vragen komen”

Na de krokusvakantie start een nieuwe fase van de werken rond de Heldentorens in Knokke-Heist. Dat zal enkele weken voor hinder zorgen en het is niet de enige werf in de buurt. Het gemeentebestuur stelt alles in het werk om de mobiliteit zo vlot als mogelijk te laten verlopen. “Maar als er extra vragen zijn, hebben we daar uiteraard begrip voor”, zegt burgemeester Cathy Coudyser (Inzicht), die ook alle gemeenteraadsleden vroeg om bij vragen mensen door te verwijzen naar de juiste kanalen.

De vernieuwde doortocht van Heist zorgt al enkele jaren voor een gewijzigde verkeerssituatie en op geregelde tijdstippen voor een gewijzigde verkeerssituatie. Ook na de krokusvakantie zal dat het geval zijn.

Op maandag 10 maart start namelijk de volgende fase van de werken rond de Heldentorens. Vanaf 6 uur wordt hiervoor de Knokkestraat afgesloten vanaf het kruispunt met de Noordstraat tot en met het kruispunt met de Kursaalstraat. De werf wordt onderverdeeld in twee zones.

De eerste zone loopt van het kruispunt Noordstraat tot en met de inrit van de ondergrondse parking van de Heldentorens. Deze werken zullen tot 11 april duren. Het kruispunt met de Noordstraat wordt tegen de paasvakantie dus al opnieuw opengesteld.

De tweede zone loopt van de inrit van de parking Heldentorens tot en met het kruispunt van de Kursaalstraat. Deze werken zijn gepland tot eind juni. Tijdens de werken zullen de woningen van de omwonenden niet bereikbaar zijn met de wagen maar uiteraard wel te voet of met de fiets aan de hand.

Handelszaken bereikbaar

“In de Kursaalstraat blijven de handelszaken, de scholen en het bejaardenzorgcentrum De Lindeboom bereikbaar vanaf de rotonde aan de Westkapellestraat/Marktstraat”, zegt het gemeentebestuur.

“Het verkeer komende via de Knokkestraat uit de richting van Knokke zal zowel ter hoogte van de Krommedijk naar de Elizabetlaan worden omgeleid als ter hoogte van de Moefe via de Noordstraat naar de Westkapellestraat. Tot aan de paasvakantie zal de Knokkestraat niet bereikbaar zijn vanaf de ovonde op de Elizabetlaan en moet er tot aan de Krommedijk worden doorgereden.”

Verschillende werven

En dat is lang niet de enige werf waar momenteel werkzaamheden bezig zijn in deelgemeente Heist. Dat beseffen ze ook bij het gemeentebestuur, waar burgemeester Cathy Coudyser (Inzicht) de gemeenteraadsleden onlangs opriep om bij vragen van inwoners hen door te verwijzen naar de gemeentelijke website. “Daar zal alle informatie over de werken verspreid worden”, zegt Coudyser.

“We nemen heel wat maatregelen om de mobiliteit zo vlot mogelijk te laten verlopen, maar we begrijpen natuurlijk ook moesten er de komende tijd nog vragen komen. We hebben alle begrip dat het voor omwonenden niet altijd fijn is of dat de werken voor overlast kunnen zorgen. Net daarom willen we de communicatie zo goed als mogelijk tot bij de mensen brengen.”

(MM)