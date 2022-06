Oplossing voor werken in Kaaskerkestraat: geen volledige afsluiting

Tijdens de werken in de Kaaskerkestraat zou de weg van oktober tot juli 2023 volledig afgesloten worden. Op die beslissing werd echter teruggekeerd.

Na een infoavond georganiseerd door Unizo kwam er op initiatief van burgemeester Lies Laridon een nieuw overleg met AWV en de aannemer. Er werd een oplossing gevonden waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Vanaf 8 augustus wordt gestart met de werken aan de nutsleidingen in de Kaaskerkestraat. Dat brengt voor het verkeer geen hinder mee. Tijdens de tweede fase wordt de zuidwestelijke omleidingsweg aangepakt. Verkeer van Diksmuide naar de kust zal probleemloos mogelijk zijn.

“We starten begin oktober met de aanleg van de rotonde aan de kant van Diksmuide. Hierbij zal een deel van de Kaaskerkestraat een éénrichtingsstraat worden waarbij het verkeer van Diksmuide richting kust zonder hinder zal kunnen doorrijden. Het verkeer van de kust en Veurne zal via de Dodengangstraat en de IJzerdijk omgeleid worden. Voor vrachtwagens via de E40 en voor uitzonderlijk vervoer zal worden gekeken naar de beste oplossing op het ogenblik dat het probleem zich stelt”, aldus Eveline Vandecaestbeek.

“Delhaize zal een tijd via de achterkant van hun parking bereikbaar zijn. De rotonde zal in 2 fases worden uitgevoerd waarbij de Kaaskerkestraat telkens in één richting bereikbaar blijft. Het is niet uitgesloten dat het voor een uiterst korte periode nodig zal zijn om deze rotonde toch even af te sluiten, maar dit zal het absolute minimum van tijd in beslag nemen.”

Voor de werken aan deze tweede fase doet AWV een investering van 5.16 miljoen euro. Eens deze twee fases uitgevoerd is kan men plannen om aan het volgende traject te starten: de tunnel onder de sporen en de nieuwe weg richting Woumen.