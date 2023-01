Oplossing slechte staat Gijverinkhovestraat laat op zich wachten

De Gijverinkhovestraat tussen de Gapaard en het kapelletje ‘De drie Boompjes’ is op meerdere plaatsen naar een slechte staat aan het evolueren.

Schepen van Openbare Werken Jacques Blanckaert zegt dat hij op de hoogte is en dat hij wegbeheerder AWV (Afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaams gewest) kort voor de jaarwissel geïnformeerd heeft over het probleem. “De vriestemperaturen de week voor Kerstmis hebben de weg ook geen deugd gedaan”, reageert Jacques Blanckaert.

Gewestweg

“Een bijkomend probleem is dat dit geen gemeentelijke baan, maar een gewestweg is. De gemeente Alveringem kan dit dus niet snel even verhelpen. De inwoners moeten beseffen dat een eventueel herstel dus niet voor morgen is. Ik volg de zaak wel verder op”, geeft Jacques nog mee.

