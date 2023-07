Oplossing lijkt in zicht na zoveelste waterlek in Langemarkse Boezingestraat: “Zesde lek hier in anderhalf jaar”

“We worden het gewoon, hé.” Vanuit het raam van café De Frontduif in Langemark keken klanten woensdagmorgen toe hoe medewerkers van De Watergroep weer een stukje Boezingestraat openbreken na een zoveelste waterlek in deze dorpsstraat in het centrum. Nu lijkt eindelijk een oplossing in zicht.

“Ik ben vanochtend nog snel naar de supermarkt geweest, want we hebben flessenwater nodig voor koffie, soep en de afwas”, vertelt cafébaas Jürgen Stratsaert (55). “Uitgerekend op een drukke marktdag zitten we weer zonder leidingwater. Wéér, want een paar maand geleden was het lek ook op een woensdag. Ik baat het café al vijf jaar uit en maakte al een achttal lekken mee in de straat. En die zijn soms spectaculair. Ik sloot in de zomer van een paar jaar terug eens het café rond 3 uur ’s nachts en toen vloog een riooldeksel plots een paar meter de lucht in, gevolgd door een waterstraal van zeven meter hoog.”

Zesde lek in anderhalf jaar

Ook het recentste lek ontstond ’s nachts: woensdagochtend rond kwart voor vier. “Het zesde lek in deze straat in anderhalf jaar, over een afstand van een kleine kilometer in de dorpskern van Langemark”, aldus Jean-Marie Callewaert, schepen van Nutsvoorzieningen en Openbare Werken (Vooruit). “Het probleem is de erbarmelijke toestand van de waterleiding uit de jaren 1960 in combinatie met het zwaar verkeer in die straat.”

Ook het woonzorgcentrum had geen water. “De hinder door dit lek was opnieuw vrij groot”, vervolgt Callewaert. “Ik krijg zelfs berichten van inwoners uit naburige dorpen Sint-Juliaan en Poelkapelle, die geen water hadden. Ik schat dat een derde van de gemeente even zonder water zat.”

“Ik schat dat een derde van de gemeente even zonder water zat” – schepen Jean-Marie Callewaert

Tegen 9.30 uur was De Watergroep ter plaatse voor herstellingswerken en kon het getroffen stuk leiding afgezonderd worden van het net, waardoor de hinder beperkt werd tot achttien huizen die nog zonder water zaten in de onmiddellijke omgeving van het lek.

“Ten laatste tegen de namiddag heeft iedereen terug water”, zegt Tine Vandermeersch, woordvoerster van De Watergroep. “De problematiek is hoger gezet op onze prioriteitenlijst en er lopen gesprekken met de gemeente om de leiding te vervangen. We proberen daar deze zomer duidelijkheid rond te krijgen.”

Waterleiding vervangen

Dat bevestigt het gemeentebestuur. “De oplossing is dat de hele straat open moet en de volledige waterleiding vervangen wordt”, klinkt het. “Vermoedelijk wordt dit niet binnen een paar maanden geklaard.”

“We hopen tot een degelijke oplossing te komen, zodat zulke voorvallen in de toekomst niet meer gebeuren”, stelt schepen Callewaert. “Deze dorpsstraat wordt stilaan een lappendeken door de vele ingrepen van De Watergroep. Ik begrijp dat de mensen het moeilijk hebben dat ze regelmatig zonder water zitten.”

“Hoog tijd”, reageert cafébaas Jürgen. “Hopelijk wordt er snel iets aan gedaan, want het is ambetant voor iedereen hier in de straat en de gemeente.” (TP)