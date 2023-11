Oplapwerken schoolomgeving Steenstraat lopen ‘enkele weken’ vertraging op

De broodnodige oplapwerken aan de Steen- en Heulsekasteelstraat zullen al zeker tot begin 2024 voor hinder zorgen in Heule. Door het regenweer van de voorbije weken konden de noodzakelijke signalisatiewerken in de Steenstraat nog niet plaatsvinden en schuift de geplande heropening met enkele weken op. Dat laat schepen van Openbare Werken Axel Weydts (Vooruit) weten.

De heropening van de Steenstraat zuidkant, voor de R8, stond oorspronkelijk gepland voor begin november. De volledige straat wordt heraangelegd, er komt een verkeersplateau samen met bredere voetpaden en er wordt extra groen aangeplant. Het gros van die werken werd intussen al succesvol afgerond, maar het ontbreekt nog aan signalisatie en markering. Die kon de voorbije weken nog niet geplaatst worden door het regenweer, dus schuift de geplande heropening met enkele weken op naar een nog nader te bepalen datum.

Na de heropening van de Steenstraat, zouden normaal gezien de werken starten in de Heulsekasteelstraat. In die straat wordt het laatste resterende stukje wegdek opgelapt. Maar door de vertraging in de Steenstraat, worden ook die werken met enkele weken uitgesteld. Gezien het kerstverlof nadert, zullen die werken al zeker dit jaar niet meer aanvatten. Ook de heropening van de brug over de R8 en aanpalende ventwegen wordt tot nader order uitgesteld. (JF)