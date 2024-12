Opgelet: hinder door werken aan Grote Leiestraat (N382)

Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 januari voert een aannemer ter hoogte van de Grote Leiestraat 46A in Anzegem werken uit in opdracht van Fluvius. Daardoor zal er in een deel van de Grote Leiestraat tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd worden.

Het gemotoriseerd verkeer van Waregem naar Anzegem dient een omleiding te volgen via de Steenbruggestraat, Vichtsesteenweg en de rotonde Kruisweg. Voor het gemotoriseerd verkeer van Anzegem naar Waregem is er permanent doorgang mogelijk. Voor fietsers en voetgangers is er altijd doorgang mogelijk in beide richtingen. “De bewoners in de werfzone zullen hun huizen kunnen bereiken”, garandeert schepen van Openbare werken Gino Devogelaere (Samenéén).