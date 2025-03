Ooststraat in Lo één week vroeger dan gepland weer open voor verkeer: “Werken vorderden sneller dan voorzien”

De wegenwerken in de Ooststraat in Lo zijn afgerond, ruim een week vroeger dan gepland. Doorgaand verkeer is opnieuw mogelijk.

De werken startten op 3 maart en zouden normaal duren tot 21 maart. Maar donderdagavond, ruim een week vroeger dan gepland, waren de werken klaar en werd de signalisatie verwijderd. Het verkeer komende van Diksmuide en de N8 kan dus opnieuw door de Ooststraat passeren. “De werken vorderden goed waardoor die sneller dan voorzien voorbij waren”, laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten.

Regenboogzebrapad

De proefopstelling met een tijdelijke wegversmalling die er sinds 2022 stond, werd vervangen door permanente verkeerseilanden. Het wegdek kreeg ter hoogte van VBS Oogappel over een afstand van 140 meter een nieuwe asfaltlaag. Ook de klinkers nabij de school werden vervangen door asfalt. Het zebrapad ter hoogte van de schoolpoort werd omgetoverd tot een regenboogzebrapad. “Zwaar verkeer en te hoge snelheden creëren gevaarlijke situaties in de dorpskern”, aldus het Agentschap Wegen en Verkeer. “Dit moet de verkeerssituatie ter hoogte van de school een pak veiliger maken.”