Onveilig kruispunt in Stavele wordt heraangelegd: “Het stopbord staat daar niet voor niets”

In de loop van het jaar wordt het kruispunt van de Hondspootstraat met de Krombekestraat heraangelegd. Het schepencollege zegt zelf aan te voelen dat het niet veilig is, ook al kwamen er naar verluidt geen officiële klachten tot bij hen. Nochtans gebeuren er ongevallen. Stavelenaar Rik Verhaeghe werd er aangereden door een tractor die het stopbord compleet negeerde.

In het gedeelte van de Krombekestraat dat in de dorpskern ligt, mag – in theorie – enkel plaatselijk verkeer rijden. Doorgaand verkeer moet de Hondspootstraat nemen, de zogenaamde ringweg rond het dorp. De eigenlijke dorpskern is immers woonerf en niet aangepast aan onnodig veel (zwaar) verkeer. Al houden lang niet alle automobilisten zich aan die regel.

Hoeve Vandeputte

Het punt ter hoogte van de hoeve Vandeputte, waar de Hondspootstraat op de Krombekestraat uit komt, is sinds z’n aanleg in 2011 al een keer heraangelegd geweest. Voor de grote dorpskernvernieuwing van 2011 was de Krombekestraat hoofd- en voorrangsweg. Enige tijd later kreeg de ringweg voorrang op de hoofdweg en actueel moet wie uit de ringweg komt, stoppen vooraleer de Krombekestraat op te rijden.

Maar die verkeerssituatie zal dus in de loop van het jaar opnieuw wijzigen. Het kruispunt op de as Stavele-Krombeke wordt verbreed en het stopbord in de Hondspootstraat verdwijnt. In de plaats zal wie van Stavele richting Krombeke rijdt, moeten stoppen.

Financiële gevolgen

Dat het bewuste kruispunt niet veilig is, ondervond onder meer Stavelenaar Rik Verhaeghe (75). De man reed er op 11 mei 2023 geheel reglementair, maar werd op het kruispunt toch aangereden, met voor hem grote financiële gevolgen.

“Een omgekeerde driehoek is voor interpretatie vatbaar, maar stop is stop”

“De huidige situatie is goed”, doet Rik zijn verhaal. ”Op voorwaarde wel dat automobilisten die uit de Hondspootstraat komen en moeten stoppen, dat ook effectief doen. Op 11 mei 2023 reed ik in de Krombekestraat richting het dorp van Stavele waar ik woon. Je mag er nog een eindje 70 rijden, maar ik ben een verstandige chauffeur, dus ik reed amper nog 50. Ik vertraag immers sowieso wanneer ik het bewuste kruispunt nader. Plots zie ik uit de Hondspootstraat een zware tractor komen die niet lijkt te zullen stoppen. Ik kon geen kant meer uit, trok over naar links en werd in de rechterflank aangereden. De armen van de voorlift staken door de deur en de bumper van mijn wagen. Het glas van de zijruit rechts was verbrijzeld, de passagiersdeur en een licht waren kapot en de chassis ietwat geplooid. Ik ben uitgestapt en heb de chauffeur op de stop gewezen. Die mens bekende onmiddellijk schuld, daar niet van. Maar de tractor had geen schade en de financiële gevolgen waren voor mij”, zegt Rik fijntjes.

Niets waard

De camionette van Rik was gekeurd en in orde. Twee jaar eerder had hij nog herstellingswerken aan de carrosserie laten uitvoeren. Maar feit is dat een wagen van 20 jaar oud – in orde of niet in orde – niks meer waard is.

“Een expert heeft mijn wagen perte totale verklaard”, zegt Rik. “Er was geen herstellen meer aan en voor het wrak kon ik 3.000 euro krijgen. Ik heb toen toch even moeten slikken. Mijn wagen had 180.000 kilometer op de teller, maar ik rijd nog maar een goeie 4.500 kilometer per jaar en plande er nog vijf jaar mee te rijden. Ik heb dan maar een tweedehandse wagen van 10.000 euro gekocht. Er zat niets anders op. Dat heet dan ‘in je recht zijn’. Een omgekeerde driehoek is voor interpretatie vatbaar, maar stop is stop. Dat verkeersbord staat daar voor een reden. Een kennis van mij vertelde wat later dat hij, komende van het dorp, richting Krombeke ging en ook op de vluchtheuvel heeft moeten rijden omdat een wagen vanuit de ringweg niet was gestopt. Die mens had geen schade en heeft meer geluk gehad dan ik. Maar hij was toch ferm geschrokken, vertelde hij.