Ongenoegen in Den Hoorn over hinder rond heraanleg N49: “Verkeer moet veiliger”

De fractie Damse Belangen vraagt aandacht voor het verkeersonveiligheidsgevoel dat in Den Hoorn ervaren wordt bij de heraanleg van de N49. “Er zou beter eenrichtingsverkeer ingevoerd worden in onder meer Haringgat en de Maleiseweg, nu deze door de werken zo vaak gebruikt worden”, klinkt het.

Gemeenteraadsleden Caroline Debbaut en Kelly De Sutter van Damse Belangen wezen in de jongste gemeenteraad op een aantal pijnpunten die in de woonkern Den Hoorn ervaren worden bij de heraanleg van de N49 tot nieuwe snelweg A11. Deze werken worden er uitgevoerd in opdracht en in regie van AWV, het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid.

Werfverkeer

De raadsleden stelden nogal wat klachten te krijgen over slordig en onnodig opgesteld werfverkeer in de Hoornstraat – waar er toch een eigen werfzone is om op te staan – waardoor burgers niet of met moeite nog bij de begraafplaats in de buurt zouden geraken. Ook het wegnemen en/of verplaatsen van de glascontainer leidde tot ongenoegen. Burgemeester Joachim Coens (CD&V+) liet toen verstaan binnenkort overleg te hebben met AWV waarbij hij deze en andere kwesties zou aankaarten. Intussen lijkt, alvast bij een bezoek van ons ter plaatse, de ergste parkeerhinder achter de rug te zijn en ook de glascontainer staat er weer.

Maar deze fractie kaart nog enkele andere problemen aan. “Nu de Hoornstraat, die dus uitkomt op de N49, door de werkzaamheden vaak onderbroken is of toch moeilijk toegankelijk is, zijn er veel mensen die andere straten of weggetjes gebruiken, vooral dan als ze van de N49 komen of ernaartoe willen rijden”, vertelt Kelly De Sutter. “Ik denk dan aan de as Waterpolder-Maleisestraat die van op de N49 op de Hoornstraat uitkomt of Haringgat-Preekboomstraat. Daar is tweerichtingsverkeer toegelaten. Dat is altijd al zo en eigenlijk al altijd niet echt evident maar nu daar zoveel meer verkeer rijdt is het volgens mij echt gevaarlijk, want die straten zijn daarvoor veel te smal en je kan nauwelijks uitwijken.”

Snelheidsbeperking

“En voorts zou er op de N49 best ook een strook met beperking tot 70 kilometer per uur ingevoerd worden ter hoogte van de nu nog bestaande afritten, zoals bij Waterpolder bijvoorbeeld. Want als je daar moet afslaan terwijl er een vrachtwagen met 90 kilometer per uur achter je dendert is dat echt wel akelig.”