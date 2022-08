Ongemakken werkzaamheden centrum beperkt door doordachte aanpak: “De markt moet het kloppend hart van de gemeente worden”

Op 8 augustus zijn de werkzaamheden in het centrum van de Berengemeente gestart. Voorafgaand werden er door de nutsmaatschappijen al heel wat voorbereidende werken op en rond het marktplein uitgevoerd. Nu komt het grote werk, de aanleg van een gescheiden rioleringstelsel en heraanleg van verschillende straten en pleinen in de dorpskern.

“We beseffen heel goed dat dergelijke infrastructuurwerken onvermijdelijk gepaard gaan met hinder”, klinkt het bij burgemeester Verwilst. “Toch doen we onze uiterste best om de ongemakken zoveel mogelijk te beperken. We hopen dat we op eenieders begrip kunnen rekenen om deze periode door te komen.”

Burgemeester Dirk Verwilst schetst graag nog even wat er concreet zal veranderen. “De markt moet het kloppend hart van de gemeente worden met oog voor de horeca, gezellige terrasjes, de wekelijkse markt en vanzelfsprekend de nodige ruimte voor evenementen in de open lucht. Er zal heel wat groen aangebracht worden, zodat de site een ware ontmoetingsplaats wordt, makkelijk bereikbaar en vooral veilig voor iedereen. Om die reden weren we alle doorgaand verkeer en zorgen we voor fietsstraten. Er komt eveneens een nieuw mobipunt voor het openbaar vervoer op de Goethalsplaats.”

Beelden verhuizen

Op de markt zelf zullen de beelden die er zich nu bevinden enigszins van plaats veranderen. De cirkelvormige fontein, gelegen tussen het gemeentehuis en het postkantoor, verdwijnt. De abstracte metalen sculptuur van de hand van A. Vilain zal verplaatst worden naar het rondpunt ter hoogte van de Koeivoet (kruispunt Kasteelstraat, Astridlaan, Veldstraat).

“De Beer, Habemus Ursum, het kunstwerk van Frans Vercoutere dat op 2 juli 2005 onthuld werd, blijft behouden. Wel zal ook hier de fontein verdwijnen. Het beeld op sokkel wordt iets dieper geplaatst zodat het duidelijk zichtbaar wordt voor iedereen die uit de Oostrozebekestraat en de Karel Van Manderstraat komt.”

“Wat het borstbeeld van Karel Van Mander betreft, het kunstwerk van Rik Vermeersch dat onthuld werd in juli 2003, dit zal in een groener kader op de markt geplaatst worden.”

Er werd een consensus gevonden met de directie van de Koorddanser. De linden blijven behouden, maar er verdwijnen twee schietwilgen en wat kreupelhout ter hoogte van de toegangspoort in de Baljuw Vermeulenstraat. Op die manier kunnen er toch drie parkeerplaatsen aangelegd worden voor kort parkeren. Het voetpad zal in die straat ook verbreed worden.

Signalisatie

“We gaan ervan uit dat eind december 2023 alle werken voltooid zullen zijn. Gedurende die tijd doen we onze uiterste best om het centrum van de gemeente voor iedereen toegankelijk te houden. In die periode zal de hoofdparking die van het Vondelcomplex zijn. Deze parking bevindt zich op 300 meter van het marktplein. We brengen ook extra signalisatie aan zodat het zoeken naar een parkeerplaats geen hinder vormt.”

“Er zullen eveneens wandelroutes met grondstickers aangelegd worden, zodat men steeds makkelijk zijn doel bereikt. Wat de wekelijkse markt betreft, die werd vanaf woensdag 10 augustus overgebracht naar de Karel Van Manderstraat, vlakbij wzc De Zonnewende en Ter Deeve.”