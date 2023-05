Onderhoudswerken Krommenelststraat Ieper vanaf dinsdag 30 mei

Op dinsdag 30 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer onderhoudswerken op de Krommenelststraat in Ieper, dit over een afstand van zo’n 900 meter. Tijdens de werkzaamheden zal de toplaag volledig worden vernieuwd en wordt plaatselijk de fundering vervangen. De werken duren in normale omstandigheden tot vrijdag 16 juni.

De Krommenelststraat in Ieper is een veelgebruikte route voor vrachtverkeer, waardoor de weg aan herstelling toe is. Tijdens de werken, die onder voorbehoud van goede weersomstandigheden zo’n drie weken in beslag zullen nemen, zal de volledige weg worden afgesloten.

Omleiding

Het verkeer -3,5t dat uit de richting van Vlamertinge komt, zal een omleiding moeten volgen via de Noorderring (N38) , de Poperingseweg (N308), de Oudstrijderslaan (N37), de Rijselseweg (N336), de Kemmelseweg (N331) en de Ruuschaartstraat (N381). Het verkeer dat uit de richting van Dikkebus komt, volgt dezelfde omleiding, maar dan omgekeerd.

Het verkeer +3,5t dat de Krommenelststraat moet nemen komende van Vlamertinge, richting Dikkebus en Heuvelland dient de Noorderring (N38) verder te volgen tot in Poperinge op de Ring (R33) om via deze weg de borden richting Heuvelland verder te volgen. Zwaar verkeer dat van Dikkebus komt en richting Vlamertinge en Noorderring rijdt, zal richting de A19 worden omgeleid via de Kemmelseweg (N331) en de Zuiderring (N37) om zijn route verder te zetten.