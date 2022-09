Omleiding via Gentseweg door overlapping werken oprit en Deerlijkseweg, moeilijke verbinding tussen Waregem en Deerlijk

De komende weken vinden er gelijktijdig grote werken plaats in de Deerlijkseweg en aan het op- en afrittencomplex aan de E17. Die overlapping was oorspronkelijk niet voorzien, maar betekent wel dat er tijdelijk een moeilijke verbinding zal zijn tussen Waregem en Deerlijk. Het stadsbestuur vraagt met aandrang om de officiële omleiding via de N43 (Kortrijkseweg/Gentseweg) en de N382 (Expresweg) te volgen.

Vanaf maandag 26 september legt Aquafin een nieuwe riolering aan in de Deerlijkseweg en de Waregemstraat. Tijdens die werken wordt de rijweg meteen volledig vernieuwd en komt er een dubbelrichtingsfietspad dat met een haag van de baan wordt afgescheiden.

Tegelijkertijd loopt echter ook nog de aanleg van de Vlecht, het nieuwe op- en afrittencomplex aan de E17 dat het Agentschap Wegen en Verkeer momenteel inricht. De afwerking hiervan was oorspronkelijk gepland rond eind september, maar door onvoorziene omstandigheden werd dat verschoven naar half oktober.

Officiële omleiding

“Normaal zouden beide werven elkaar dus niet overlappen, niet in het minst omdat ze alle twee een belangrijke rol spelen in het verkeer tussen Waregem en (regio) Deerlijk”, vertelt schepen van Verkeer en Mobiliteit Philip Himpe (CD&V). “De grote omvang en de complexe planning van het rioleringsproject van Aquafin zorgen ervoor dat uitstel of een andere planning niet mogelijk zijn. De voorbereidende werken zijn ook al aan de gang sinds begin september.”

Het stadsbestuur beseft dat de mobiliteit tussen Waregem en regio Deerlijk moeilijker zal verlopen tot de Vlecht open gaat. “We vragen dan ook aan alle bestuurders met aandrang om vanaf 26 september de officiële omleiding strikt te volgen. Deze omleiding loopt via de N43 (Kortrijkseweg/Gentseweg) en de N382 (Expresweg). Dat is de meest vlotte weg voor alle bestuurders en houdt het ook veilig voor de bewoners van de straten rond de werf”, besluit schepen Himpe.