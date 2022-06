Officiële opening van vernieuwde Haringestraat en centrum Haringe

De bewoners van Haringe hebben, samen met het Poperingse stadsbestuur, de vernieuwde Haringestraat en het centrum van Haringe geopend. Door de coronamaatregelen werd het even wachten op een officiële opening, maar nu kon er eindelijk werk van gemaakt worden.

De werken omvatten onder andere de aanleg van riolering, persleidingen, vernieuwing van het wegdek en vergroening. Een nieuw pompstation zorgt ervoor dat het afvalwater van ongeveer 250 inwoners bijkomend kan doorgepompt worden richting zuivering in Roesbrugge en Alveringem. “De initiële opdracht startte eigenlijk al in 2007.

Het project was toen voornamelijk op de zuivering van Haringe gericht Tijdens de ontwerpfase van 2017 heeft het stadsbestuur de gelegenheid aangegrepen om aan het project ‘dorpskernvernieuwing Haringe’ toe te voegen”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Pompstation

“Aquarin installeerde in Haringe een pompstation om het rioolwater naar Roesbrugge en het zuiveringsstation in Alveringem te verpompen. Met het nieuwe pompstation en de afkoppeling van de woningen in Haringe stijgt de algemene zuiveringsgraad voor Poperinge met ongeveer 1,28%.” In dit dossier werd dus meer dan riolering en persleidingen gelegd.

“Een kleine twee kilometer wegdek werd vernieuwd, terwijl in het initiële dossier maar voorzien was om de helft van het wegdek te vernieuwen. Poperinge legd bij om de andere helft ook af te frezen en een nieuwe asfaltlaag te leggen. Samen met de vergroening van de begraafplaats kreeg ook de omgeving van de kerk een grondige vernieuwing conform de richtlijnen van Onroerend Erfgoed.”

De werken ‘aansluiting Haringe centrum op Roesbrugge’ werden door Aquafin gegund aan aannemer Cnockaert nv uit Wervik voor een bedrag van 3.962.144,42 euro. Het eindbedrag van de werken ten laatste van de stad bedraagt 1.665.458,95 euro. “We zetten nu een punt achter dit project. Hier en daar moeten nog enkele zaken gebeuren. We zijn blij dat Haringe een betere en veiligere leefomgeving heeft.”

(LBR)